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【天人永隔】17歲少女疑開車瞌眼瞓　車輛失事墮河車上4人無一生還

健康 14:16 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

17歲少女疑開車瞌眼瞓，車輛失事墮河車上4人無一生還。

駕車時切勿「瞌眼瞓」，否則後果隨時相當嚴重！美國一名17歲少女與家人出遠門時，疑於駕駛途中不慎睡著，導致私家車駛出原本道路，最終失控墮崖，掉落約9米深的河中。車上的8歲與10歲的弟妹、36歲父親及17歲少女本人無一生還，未有同行的少女母親其後從警方口中得知家人死訊，頓感崩潰。

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【TOPick診症室】眼痕生眼挑針恐是蟎蟲作怪　醫生列5大不良習慣致反覆發炎

根據外國傳媒報道，事發在本月10日，當時17歲少女Dakota Miller正驅車，載同車上的其餘3人，由華盛頓州前往愛達荷州探望年老的爺爺。惟未知是否車途遙遠，期間負責開車的Dakota疑因疲勞駕駛，失神地將車駛出高速公路，並撞到一塊大石頭，私家車迅即打白鴿轉，最後更衝出懸崖，跌落河中。

警方表示，車禍原因可能與長途開車所導致的疲勞駕駛有關，而且懷疑河水透過破碎的窗戶流入車中，導致一家四口溺死。

沒有同行的母親Zella Blair，接獲噩耗後悲痛得難以置信，她接受傳媒訪問時表示：「我立刻跪倒在地上，開始大哭，簡直不敢相信，一切都變了，我只想要我的孩子們回來。」親友幫忙在GoFundMe上設置募款活動，希望能夠幫助家屬度過難關。

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責任編輯：羅嘉欣

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