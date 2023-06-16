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【兩性關係】24歲女學霸被男友嫌非處女精神虐待亡　歷時3年審訊結果出爐

親子 13:50 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

終於有結果！

北京大學法學院女生包麗（化名）2019年在北京市某賓館服藥自殺，送院後宣告不治，終年只得24歲。包母查看女兒的手機時，發現女兒的男友牟林翰因嫌棄女兒談過戀愛「不是處女」，進行一連串的精神虐待及控制，提出包括「拍裸照、先懷孕後流產、承認自己是狗、做絕育手術」，包麗最終自殺輕生，而包母為了為女兒討回公道，將牟林翰告上法庭，稱為「包麗案」，歷時3年，幾經波折，審訊結果出爐。

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據內媒報道，昨日(15日)北京市海淀區人民法院公開宣判，以虐待罪判處牟林翰有期徒刑3年2個月，同時判決牟林翰賠償附帶民事訴訟原告人蔡母（被害人之母）各項經濟損失共計73萬餘元（人民幣，下同）。

經審理查明，2018年8月，被告人牟林翰與被害人包麗（女，歿年24歲）確立戀愛關係。2018年9月16日至2019年10月9日，二人曾在本市某學生公寓以及包麗的家中、牟林翰的家中共同居住；2019年1月至2月，牟林翰、包麗先後到廣東及山東與雙方家長見面。

2019年1月起，牟林翰因糾結包麗以往性經歷一事，心生不滿，多次追問包麗性經歷細節，與包麗發生爭吵，高頻次、長時間、持續性辱罵包麗，並表達過讓包麗通過「打胎」等方式以換取其心理平衡等言詞。

同年6月13日，包麗在與牟林翰爭吵後割腕自殘。8月30日，包麗在與牟林翰爭吵後吞食藥物，被牟林翰送至醫院採取洗胃等救治措施，院方下發了病危病重通知書。

2019年10月9日中午，包麗與牟林翰再次發生爭吵。當日下午，包麗獨自外出，後入住某公館房間，服用網購的藥物自殺，當日16時19分至22時30分，被告人牟林翰通過多種方式聯繫、尋找包麗，後於22時55分將包麗送至醫院救治。2020年4月11日，包麗經救治無效而死亡。經鑑定，包麗符合口服藥物中毒導致呼吸循環衰竭死亡。2020年6月9日，牟林翰被公安機關抓獲歸案。

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此前據陸媒報導，輕生當天，包麗曾發了訊息給男友稱，「此生最遺憾的事情莫過於此了」、「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。牟林翰則回答，「媽媽（他對包麗的暱稱）妳在哪裡，寶寶好想妳。」包麗回了最後一條，「媽媽今天給你謝罪了。」

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責任編輯︰王明芳

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