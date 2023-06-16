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【人工智能】AI取代人類工作隱藏危機　機師剖析一原因被取代可能性低

教育 13:45 2023/06/16

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機師剖析被AI取代的可能性低。（經濟日報資料圖片）

現在的人工智能（AI）發展極為迅速，之前OpenAI公司研發的ChatGPT，已經推出了幾個版本，功能很厲害，像一個用自然語言的Google，更進一步，你可以叫它幫你寫信、作文、作詩、解答問題，可以撮要文章、書本，可以做繙譯，可以幫你寫電腦程式或為程式改錯，功能多到史丹都不懂。

它的原理大致上是分析了網上千千萬萬的資料，再學習人類語言的結構，知道你問甚麼，再從已有的資料給你答案。再深入一些看AI發展，現在還有AI生成的圖片和影片，只要用文字描述想要的圖片，AI便會製造這個圖片出來，那些圖片能夠以假亂真，新時代的科技真的非常厲害。

就是因為現在的科技那麼先進，愈來愈多人想設計一架可以單機師或無機師的商務客機，以航空公司角度來說，當然是想節省人力成本，或者用電腦去減低人為錯誤。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】拆解產後紮肚修身10大迷思　星級紮肚師教揀合適紮身療程

因此，很多人說機師們很快便會被AI取代，那麼，史丹的工作是否充滿危機呢？老實說，科技發展快得驚人，好難有一個確實的答案，但史丹認為在自己有生之年，無機師客機的可能性很低，就算一個機師飛行，史丹都覺得不太可行。

雖然在控制飛機方面，電腦可以幫助很大，但飛行工作還有其他範疇，例如：無綫電、緊急事件應對、不同的決策、跟不同部門的溝通，絕大部分的工作都不是電腦應付得來，再者，多個機師有互補長短的作用，可能甲講無綫電的能力比較弱，而乙的語言能力比較好；又或甲做漏了甚麼東西，乙會發現再提醒甲等等。

史丹就曾試過泊位時要用一個史前的泊位系統，全機四個機師只有史丹懂得怎樣用（因為史丹老餅），那麼可以想像，如果只有一個機師的話，會衍生很多安全的問題，絕對不能草草決定。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「AI能取代機師嗎？」。

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撰文 : 機師史丹

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