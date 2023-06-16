【香港小姐2023】趙璧渝妹妹選美晒事業線　趙穎琪為家姐操刀拍《法言人》裸照【多圖】

▲ 趙璧渝妹妹趙穎琪（Gladys）有份入圍港姐次輪面試。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》在今天（6月16日）進行次輪面試，一眾成功入次輪的佳麗今早陸續到達電視城。

趙璧渝妹妹趙穎琪（Gladys）亦有份入圍港姐第二輪面試，更由趙璧渝陪同到場，可見姊妹情深！

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趙璧渝陪妹妹受訪

趙璧渝陪同妹妹Gladys到場並接受現場傳媒採訪。

今年26歲的Gladys身穿白色吊帶裙配尖頭高跟鞋，露出事業線的她性感示人。

Gladys的服裝由家姐選擇，趙璧渝跟TOPick否認服裝很進擊，並提醒妹妹要多點笑容。

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曾為家姐操刀拍性感照

趙璧渝於TVB劇《法言人》飾演KOL CoCo一角，她曾跟TOPick分享：「雖然只有數張相，但拍攝時頗暴露，僅打底遮蔽重要部位，是有史以來最性感的一次！我盡量將尺度降低，令真實感強一點。」並出動「私伙」特意找來親妹為其操刀拍攝，讓她可以全程投入放膽拍「裸照」。

她亦透露妹妹曾陪她出席活動，更跟足全程，可見二人感情深厚。

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