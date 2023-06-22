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【照顧壓力】老爺要包尿片奶奶患失智症 新抱照顧感壓力：送到老人院可以嗎

親子 16:32 2023/06/22

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做人新抱甚艱難！日本一名60歲婦人近日擔起了照顧年邁公婆的責任，但開始與他們相處時發現兩人問題難應付，公公煙酒成癮、婆婆有失智症，她照顧二人時感壓力，欲把公婆送到老人院，並上網徵詢網民的意見。

綜合外媒報導，該名60歲婦人的公公婆婆原是由大姑照顧，但是大姑卻在三年前被檢查出癌症，更在最近不幸離世。因此，照顧公婆日常起居飲食的責任就轉移到婦人的身上。

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婦人照顧公婆的第一天，一步入兩人的房間就看到公公摔在床下，婆婆則是端坐在一旁，眼神空洞的看著公公。整個房子地上佈滿垃圾碎屑，並且有濃烈的酒味、煙味，兩人的床上更有被煙頭燒焦的痕跡。

婦人這時才知道公公健康狀況差，不但有著嚴重的酒癮和煙癮，而且需要包尿布才能過活，公公亦性格暴燥，時不時無故發脾氣。而婆婆多自己坐在一旁，明顯是患上失智症，例如在整理東西時，常常會把一件物品從右邊移到左邊，過了沒多久，又把該物品從左邊移到右邊。

照顧這兩老無疑需要不少耐性和體力，對年輕力壯的人來説都是一大挑戰，更何況是體力、心力已減弱了的60歲婦人，所以這令她承受極大壓力。婦人有想把兩人送到老人院的想法，但是老人院費用昂貴令她猶豫不決，因為婦人與丈夫已是差不多退休的年紀，需要準備好退休後的金錢儲蓄。

夫妻二人並非完全支付不起老人院費用，但要過節衣縮食的日子，事件令她不知所措，並上網徵詢網民的意見。

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責任編輯︰王明芳

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