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【打擊罪案】警破「猜猜我是誰」電話騙案　拘5男涉款110萬

社會 13:58 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

警方偵破「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕5名男子，包括替詐騙集團收取款項的一名大學生。（曾秋文攝）

警方偵破「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕5名男子，包括替詐騙集團收取款項的一名大學生。深水埗警區刑事部總督察謝于毅表示，警方鎖定一個詐騙集團，相信涉及16宗案件，涉及騙款110萬元。

上月（31日）一名75歲老婦收到假扮兒子的來電，訛稱需要保釋金相約見面，老婦不虞有詐交出20萬元給騙徒。同日騙徒再次來電要求更多保釋金，老婦開始起疑通知家人揭發案件。警方接報後拘捕兩名分別21歲和29歲的男子，調查得知兩人涉及共4宗電話騙案。受害人是4名63至82歲的長者，涉案金額達44萬元，兩人已被暫控串謀詐騙罪名。

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至前日（14日）發現集團成員分別在黃大仙和香港仔犯案，其後前往將軍澳一商場試圖與集團中骨幹成員交收騙款。警方再拘捕兩名分別22歲和20歲男子，搜出5萬港元和5萬元人民幣，同時突擊搜查紅磡一問酒店房間拘捕一名23歲男子，他有黑社會背景，相信是集團主腦，搜出3萬元現金，檢獲大量未開封電話卡，其後尋回受害人，兩名分別是80歲和85歲老婦。

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記者：曾秋文

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