【47人初選案】鄭達鴻指若預算案派糖利民不可能否決　若黨立場要否決或退黨

▲ 鄭達鴻。（資料圖片）

民主派初選案今（16日）續，時任公民黨成員，被告鄭達鴻出庭續作供。鄭指若當選立法會議員，會視乎政府有否伸出橄欖枝或派糖，若利民措施比缺失多，則沒可能否決預算案。鄭又指，若黨立場是否決預算案，他會申請豁免跟隨黨立場，被拒或選擇退黨。

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙繼續主問，就公民黨2020年3月25日記者會內容提問。記招上，黨魁楊岳橋表示若特首林鄭月娥不能落實五大訴求，公民黨會「不客氣」，否決政府每個法案。

鄭達鴻供稱，楊岳橋當時是代表黨團發言，亦只能代表當屆黨團，未來的決定應待未來的黨團決定。法官陳慶偉問及鄭，會否認為楊是否在開「空頭支票」？鄭稱認為那是政治語言。

鄭稱，達不到五大訴求固然是政府的缺失，但在表決預算案前沒可能不審視內容，他會看政府伸出多少橄欖枝或派糖，若對市民的益處比缺失多，沒可能否決預算案。

鄭又言，預料自己當選後不會否決所有議案，因當時距離審議預算案仍有一段日子，政府可透過初選投票率、民主派所奪議席、施政報告及預算案諮詢來檢視民意，又稱相信時任政府是理性的，如民意一面倒要求政府回應五大訴求，政府會回應。即使政府拒絕回應，也不代表自己必定會否決預算案。

潘熙問及，若政府拒回應訴求，而公民黨的立場是否決預算案，鄭作為立法會議員會怎辦？鄭稱，若他在黨團改變不到黨的立場，會申請「議員豁免跟隨黨立場」機制，若被拒或會選擇退黨。

對於公民黨以黨的名義簽署「墨落無悔」聲明書，鄭稱有議助及資深黨工認為「快快趣」簽了，茅頭便會指向沒簽的人，是選舉公關。他曾提出反對，因作為民主派大黨之一就不應「話簽就簽」，「黨格何在」，而且目標群眾是「理性溫和中產」。鄭指，其意見不獲接納，楊岳橋及譚文豪亦曾反對，憂慮簽聲明後需簽無盡頭的聯署。

聆訊下周一（19日）續。

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記者：陳曉欣