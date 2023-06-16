【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　上訴庭駁回律政司上訴

▲ 康宏環球（1019）前執行董事曹貴子。（資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子與兩名前董事，早前被控串謀對康宏董事局隱瞞收購信盈國際屬關聯交易，3人經審訊後被裁定串謀詐騙等罪脫。律政司早前以案件呈述形式，就串謀詐騙罪提出上訴。上訴庭今（16日）頒下判詞駁回上訴。

申請人律政司司長；3名答辯人為曹貴子（59歲）、陳麗兒（50歲）及陳毅凱（54歲）。早前於區域法院經審訊後，被裁定串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪不成立。

串謀詐騙罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。

律政司一方早前指，原審法官作事實裁斷時明顯出錯，不能達致最後裁決，亦沒有證據指人盡皆知，基於事實裁斷出錯，有違常理，等同法律上有問題，要求將案發還予原審法官重新裁決。

答辯一方則指出，律政司提出之理據只屬事實裁斷，並不涉法律上出錯。據控方案情指上巿公司沒有公布交易屬關聯交易，因董事局不知情，答辯方認為首先須裁定董事局是否知情。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟