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【南丫海難】兩死者家屬促召死因研訊提上訴  上訴庭押後半年內作判決

社會 14:16 2023/06/16

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（資料圖片）

2012年國慶日南丫海難造成39人死亡，死因裁判官於2020年決定拒就事件召開死因研訊，3名死者家屬早前入稟高院，要求法庭頒令死因庭展開研訊被拒，當中2人提出上訴，案件今（16日）於高等法院上訴庭作聆訊。上訴方陳詞指，召開死因研訊涉及公眾利益，死因裁判官或陪審團可更全面地提出建議，以防止同類事件再發生。法官聽罷陳詞後押後半年內頒下書面判決。

上訴方為2名死者家屬，即梁淑玲為死者梁家杰之胞姐；趙炳全為死者趙少琼之胞弟；答辯人為死因裁判官，是次聆訊未有代表出庭。

上訴方陳詞時指，答辯方對是次申請持中立態度，據了解上訴方所涉的相關民事訴訟亦已全數處理。

上訴方提出上訴理據包括在新證據披露下可得悉更詳盡的死因，全面及公開的調查合乎公眾利益，死者家屬有權參與死因調查，以及獨立調查委員會提供的建議並不全面。

上訴方指，召開死因研訊涉及公眾利益，死者家屬有權得知事件的真相，以及在進一步探討事故原因後可引起公眾關注，以防止同類事件再發生，因此涉及公眾利益。上訴方又指原審法官接納相關新證據，如艙室與舵機艙之間的艙壁沒有安裝水密門等證據，但在作出判決時未有考慮。

上訴庭法官問及死者家屬希望於死因研訊中釐清何事，又指現時相關民事訴訟基本上已告一段落，若重啟案件，相關討論亦會淪為學術討論。上訴方指，死者家屬僅希望事件可以告一段落，並非只為了作民事索償，而在公眾利益下，家屬有權得知事件真相。

上訴方續稱，在獨立調查報告的建議中未有針對海員工時長的情況，又指在考慮公眾利益下相關建議並不能單純針對海事處，故此在召開死因研訊下，死因研訊官或陪審團可更全面地提出建議，亦可傳召其他證人提出新的觀點。

上庭庭聽罷陳詞後，押後裁決6個月內頒下判詞。

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記者：梁錦麟

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