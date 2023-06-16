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【小一報名】直資一條龍聖瑪加利男女英文中小學　招收2024學年小一將辦簡介會

中小學 14:24 2023/06/16

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聖瑪加利男女英文中小學現正招收2024學年小一。（經濟日報資料圖片）

位於深水埗的聖瑪加利男女英文中小學，在2001年轉為直資，在同一校園內開辦中小學一條龍課程，屬本地最早一批推行三文四語的學校，除了英語、普通話外，學生可選修法文、德文、西班牙文和日文。該校現正招收2024至2025年度小一生，並將於6月24日舉辦小一選校講座。

聖瑪加利男女英文中小學（下稱「聖瑪加利」）於1965年創校，屬天主教學校。學生小三開始必修法文、德文、日文或西班牙文，以求達至「三文四語」。學校現正接受2024至2025年度小一入學申請，截止報名日期為10月2日下午5時。家長可登入網上申請平台遞交申請（按此連結），報名費為100元。家長須準備一張證件相、最近兩年的成績表副本、出生證明書、身份證副本，如有課外活動及服務紀錄、獲獎紀錄、推薦信等亦可提供。

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網上申請除了必須上載證件相外，其餘資料可以親自交回學校入學申請組，但若申請人已於網上申請時上載相關文件副本，則毋須重覆遞交。申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。

此外，聖瑪加利小一選校講座將於6月24日星期六（按此連結）舉辦，按不同語言分為2個時段，上午9時至11時以英語進行，以及下午2時至4時以粵語進行。講座將會講解收生準則及入學申請手續，亦設有參觀學校設備環節，目前下午時段已滿，有興趣家長可報上午時段。

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責任編輯︰林愛娜

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