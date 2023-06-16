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【東張西望】多名女店員慘遭「鹹豬手」　手搖奶茶店負責人屢被指控非禮

娛樂 16:12 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

女仔遇到呢啲事唔好啞忍！

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（6月15日）播出一集，報道深水埗一間手搖奶茶店發生的非禮案件，店舖負責人被指控非禮，受害人不僅一個，多名少女慘遭遇「鹹豬手」。

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屢被非禮

節目中，化名黃小姐的受害人向主持李旻芳表示，2019年在該手搖奶茶店兼職時被店舖一名中年負責人非禮，一天內發生兩次，「第一次我認為唔係故意，喺狹窄空間、繁忙時間可能會有碰撞唔出奇。第二次非繁忙時間，我沖緊嘢食，佢喺我後面經過時，感覺到有人摸我臀部，即刻擰轉頭見到佢奸笑！」

其後黃小姐即到警署備案，致電總店要求翻看閉路電視片段，但總店回覆閉路電視以直播形式，未有錄低事發經過。

（影片截圖）

千字文控訴

早前一名中五女學生在Facebook「香港奶茶關注組」，發千字文控訴與數名女友人同時遭受該店負責人「鹹豬手」，指對方在其大腿上借力拿袋，又用手肘撞其胸部，至今事件令她留下深刻陰影。帖文曝光後，獲不少女受害人湧入留言表示亦有相同遭遇，有受害人更將店舖改名為「撞波茶」。

其中一名受害人陳小姐透露多年前被負責人拍打臀部，由於當時還年輕，她不敢勇於發聲：「我問做咩打我，佢笑騎騎同我講話『有客呀』。」

店舖老闆是負責人的爸爸，陳小姐和黃小姐曾分別向老闆投訴非禮行為，但對方卻回覆：「『佢可能唔小心撞到你架啫，冇意特登非禮你哋。』我覺得佢知道佢爸爸非禮女同事，佢個仔依然包庇佢爸爸。如果唔係唔會有咁多受害人出嚟講。」

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總店發聲明

手搖奶茶店總店上月發出聲明，指事發店舖只是旗下一間加盟店，店舖職員是加盟店的員工，但考慮到事態嚴重，已勒令該店即時更換店舖管理人員。

《東張西望》分別去信該品牌香港及台灣公司，但一直未有回覆。早前主持李旻芳與拍攝隊到該店進行採訪，發現店舖已清空，致電該店老闆父子亦未有人接聽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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