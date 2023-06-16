【恐怖情人】18歲少女去畢業旅行　慘遭前男友勒死陳屍酒店內

▲ 美國一名18歲少女，在畢業旅行期間慘遭前男友勒死。

美國發生一宗謀殺案，一名18歲少女為慶祝高中畢業，與朋友一起到南卡羅萊納州旅遊，不料卻被發現陳屍酒店房內。警方事後以謀殺罪拘捕死者同為18歲的前男友，據悉兩人為高中同學，他們的Facebook至今仍留有昔日合照。

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綜合外媒報道，警方於當地時間6月8日拘捕來自俄亥俄州的Blake William Linkous，他被控在前女友Natalie Martin畢業旅行期間殺害對方。

Natalie在7日被發現陳屍酒店房內，急救人員到場後宣布她已經死亡。經過調查，警方認為Blake在6日將其勒斃，並將遺體棄於酒店房內，屬蓄意殺害；但目前尚未知曉其犯案動機。

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據報兩人為高中同學，5月剛從Philo High School畢業。他們曾交往數年，於今年初分手，但Facebook仍留有不少昔日合照。

該校校長Troy Dawson得知事件後表示，「我們很傷心。這是一宗悲劇，我們感到不可置信。同學和老師都很喜歡她，她很可愛，也很有趣。」學校亦在15日為Natalie舉辦了守夜活動。

此外，Natalie的好友Brooklyn Ferrell正於募資網站GoFundMe上籌款辦理她的葬禮，目前已募得近3.2萬美金（約25萬港幣），為目標金額的2倍。

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責任編輯：羅嘉欣