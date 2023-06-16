【逃稅】印刷公司董事和經理夫婦逃稅罪成　涉少報過千萬銷貨額

▲ 一間印刷公司、其公司董事及經理今日（16日）被裁定逃繳利得稅罪名成立。（資料圖片）

一間印刷公司、其公司董事及經理今日（16日）在區域法院被裁定逃繳利得稅罪名成立。案件押後至7月10日，待取得背景報告後判刑，兩名董事及經理須還押。

被告是一對夫婦，二人和印刷公司先前否認有關控罪，今日被裁定11項蓄意意圖逃稅罪名成立。包括6項指3名被告擬備或備存虛假的帳簿或其他紀錄，短報印刷公司營業額和在利得稅報稅表上漏報營業額。

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稅務局調查發現，該董事透過一間無活動公司的銀行戶口收取一名客戶貨款，但只將部分貨款轉至印刷公司的銀行戶口，餘款則轉至夫婦的個人銀行戶口。二人修改原本需繳貨款通知書所示的貨品單價及總貨款，偽造需繳貨款通知書及相關收款紀錄，以配合印刷公司銀行戶口內有關銷貨的存款數額，再將偽造紀錄交給會計師擬備印刷公司的財務報表，導致該印刷公司呈報給稅務局的銷貨收入比實際為低。在06／07至09／10共4個課稅年度內，該印刷公司有33項銷貨交易的收入被調低，短報的銷貨額合共12,885,531.99元。

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責任編輯：李梓𨭎