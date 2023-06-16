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【飛行訓練】飛行服務隊引亞洲首部H175直升機模擬訓練器　提供高像真度訓練降低成本

社會 15:53 2023/06/16

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政府飛行服務隊引進一部先進的H175模擬飛行訓練器，為政府飛行服務隊的機師提供真實和身臨其境的飛行訓練，以提升機師應對嚴峻的搜索及救援任務的能力。
 
政府飛行服務隊總監胡偉雄今日（16日）說：「新引進的設施是全球首部為空中巴士H175直升機特別訂製的搜索及救援任務模擬飛行訓練器，將提升政府飛行服務隊的飛行安全和效率，使機師能在不讓機組人員或飛機冒風險的情況下，進行複雜和具挑戰性的任務訓練；它還可以降低訓練的成本和環境影響，節省燃油和直升機維修保養費用。」

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模擬飛行訓練器由精準仿製的政府飛行服務隊 H175直升機駕駛艙、提供駕駛艙外視野的視覺系統、動作系統和音響系統組成。它能夠模擬各種飛行場景和環境，如白天和黑夜、不同的天氣及地形和緊急情況，還具有高解像度的香港地理資訊和視像數據庫，使機師能夠在高像真度的環境下進行任務訓練。

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整個項目的開發和測試歷時2年，首年在位於西班牙的工廠進行，然後模擬飛行訓練器運至香港，在政府飛行服務隊的模擬飛行訓練中心重新組裝。H175模擬飛行訓練器去年分別獲得歐洲航空安全局和民航處的最高D級資格認證。
 
胡偉雄說：「政府飛行服務隊致力以專業知識，同心協力地竭誠為市民及政府提供24小時的飛行服務。全新的H175直升機模擬飛行訓練器將幫助我們實現這目標，提升訓練能力，確保機師能夠隨時準備應對任何緊急情況。」

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責任編輯：蘇文軒

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