科技園與港怡醫院合作　以創科為癌患者配對治療

人口老化等問題加重社會醫療負擔，香港科技園公司（科技園）一直致力透過「醫療科技共創平台」計劃，推動醫療科技臨床應用，以提升護理服務質素。科技園最近與港怡醫院簽訂合作協議，攜手開發創新的臨床產品及服務，以提升患者護理服務的水平。

▲ 香港科技園公司與港怡醫院簽訂合作協議，園區公司科德施基因將以人工智能醫療方案配對平台，為癌症患者匹配合適治療方案。

科技園行政總裁黃克強表示：「科技園生態圈現時共有逾210間從事生物醫學科技的園區公司及培育企業，在轉化研究方面擁有相當實力。透過為港怡醫院與園區公司進行配對，科技園將會開闢更多共創機會，促進科研成果與臨床服務結合和廣泛應用。」

▲ 科技園公司行政總裁黃克強（左）相信，科技園能開闢更多共創機會，促進科研成果與臨床服務結合和廣泛應用。

在科技園與港怡醫院的合作框架下，園區公司科德施基因（Codex Genetics）將與港怡醫院合作，以人工智能（AI）主導的醫療方案配對平台，為癌症患者提供合適治療方案。科德施行政總裁嚴基元解釋：「是次合作主要針對精準醫療範疇，公司過去一直與不同醫院合作，協助精準醫治肺癌病人，是次與港怡醫院的合作，則主要集中在較為複雜的大腸癌類型。」平台在分析臨床測試及大數據後，可以因應患者的基因特性，精準匹配出合適的標靶藥物或新藥臨床試驗。

▲ 科德施行政總裁嚴基元指出，是次與港怡醫院的合作，主要集中在較為複雜的大腸癌類型。

冀提升醫療水平 培育專業醫護人員

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，港怡醫院透過應用醫療創新科技，持續推動醫療服務變革，以提升患者護理質素：「我們很高興與科技園合作，將港怡醫院和亞洲最蓬勃的健康科技和生物科技創新生態圈連繫起來。」他期望，醫療科技能緩和全球醫護人手不足的問題，同時為香港醫療開展新起步點，進一步完善本地醫療體系，減輕病人和社會的醫療負擔。

▲ 港怡醫院執行總裁曾慶亷期望，醫療科技能緩和全球醫護人手不足的問題，同時為香港醫療開展新起步點。

曾慶亷補充，港怡醫院作為香港頂尖的私營教學醫院，一直致力培育專業醫護人員、提升本港的臨床及醫學研究水平。是次計劃將有助教學研究和數據收集，港怡醫院也會與科技園公司探討和拓展管理健康紀錄等更多合作範疇，將更多醫療科技轉化成為有效的臨床治療方案，同時「讓醫護學生緊貼行業最新發展，讓他們看見未來的趨勢及轉變。」

共創平台促成醫療科技合作

是次合作由科技園「醫療科技共創平台」計劃促成，港怡醫院則是第一間與科技園簽訂合作協議的醫院。在該平台支持下，雙方在去年初進行首次會議，並將精準腫瘤學訂為初步研究範疇。其後，科技園安排港怡醫院與專注此領域的園區公司進行多輪配對，最後成功促成院方與科德施的合作。科技園轉化研發所高級總監劉思雅形容，是次合作可進一步加快生物醫學技術的轉化：「由創新意念至研發、推出市場並納用的整個生物醫學轉化過程中，『醫療科技共創平台』在最後一環的落地應用中發揮著關鍵作用。」

▲ 科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅形容，是次合作可進一步加快生物醫學技術的轉化。

她表示：「透過此計劃，我們為包括港怡醫院在內的領先醫療機構與創新技術的研發者建立聯繫，共創臨床醫療方案。我們的生態圈內擁有不少研發成熟、適合進行臨床整合的醫療技術。」此外，計劃又為醫護人員提供開放平台，用作探索和研究不同技術，或與我們的夥伴企業共創更多方案，一同完善以患者為本的綜合護理服務。

科技園生態圈內有不少高質素的健康科技和生物科技公司，現時園內共有逾210間從事生物醫學科技的園區公司及培育企業，增長速度非常之快，在轉化研究方面亦擁有相當實力。黃克強表示：「科技園將會開闢更多共創機會，促進科研成果與臨床服務結合和廣泛應用。」

(特約)