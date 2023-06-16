【威院醫療事故】威院行政總監就初生嬰兒醫療事故哽咽致歉　指引無「白紙黑字」列明喉管需接駁妥當

▲ 威關斯親王醫院兒科部門主管馮麗華（左一）、 威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮（中） 威爾斯親王醫院副醫院行政總監/兒科顧問醫生張漢明（右一），向傳媒交代一宗涉及新生嬰兒的重要風險事件。（陳靜儀攝）

威爾斯親王醫院就不足28週的早產嬰兒「斷藥」50分鐘後離世的事故見記者。

威爾斯親王醫院行政總監鐘健禮表示，心情非常沉重，院方於臨床情況有缺失，向家屬及公眾致歉。涉事各有2名醫生及護士需休假，醫管局會於8星期內交報告。他於記者會上多次哽咽，並一度離場。

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威爾斯親王醫院兒科部門主管馮麗華表示，涉事媽媽患有單絨毛膜雙羊膜（MCDA），雙生胎兒的體積並不對稱，引致輸血不均，因此周一需要以緊急手術取出嬰兒搶救。

馮麗華進一步解釋，不幸離世的嬰兒有肺動脈瓣狹窄、心及肺動脈的導管未閉合以及心臟跳動功能不全等問題，血壓情況低，因此需要提供強心藥米力濃及腎上腺素。由於嬰兒出現敗血情況，需要接受更高濃度的腎上腺素。

院方表示，當時三頭活栓同時輸注米力濃及腎上腺素，按程序需要關閉腎上腺素的活栓，以讓藥粉於管道先「行順」，再重新開啟活栓提供藥物，惟護士未有重新開啟活栓。

鐘健禮表示，醫療程序中有步驟指輸注藥物需追溯（Trase back)管道及輸注儀器是否接駁良好，不過未有於威院指引中列明，形容無想像過「簡單，必定要做的事情，但都有不良後果」，事故後已立即將程序交回指引中，並會於事故委員會檢討。

鐘健禮指，涉及的輸注儀器常見，儀器本身設計沒有問題。至於為何儀器於50分鐘才響警報？他指，嬰兒用藥的劑量相當少，暫時不確切知道儀器是否不適合使用 ，需要進行調查才得悉。

至於嬰兒家屬會否追究事件？鐘健禮承認，家屬對事故非常不滿，由於家屬心情沉重及哀傷

，因此需待家屬心情平復後，才再跟進，強調醫院一定會負責醫療責任，不會逃避。

院方表示，事件換藥的涉及一名註冊護士，另外亦有一名護士作監督及複查，兩人均有20年經驗；另外兩名年資超過10年的醫生負責搶救，4人暫時休假。

鐘健禮表示，涉及4名醫護情況情緒波動，暫時需要作出休息。他未有正面回應會否將醫護停職，需再作跟進，並指「唔係每個（遇事醫護）都唔適合做返醫生及護士。」

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記者：陳展棋