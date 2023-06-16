【香港小姐2023】劉詩昆愛徒黎佩琳生活富貴　27歲Nicole趕搭港姐「尾班車」【多圖】

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》在今日（6月16日），於TVB將軍澳電視城舉行第二輪面試。雖然是港姐的次輪面試，但部份佳麗在今日才首次與傳媒見面。當中較受矚目佳麗，包括以一身紫色衫裙到場的黎佩琳（Nicole）。

因為Nicole今年已經27歲，所以笑稱自己是「搭尾班車」，她報稱演藝學院碩士，而職業是娛樂記者，向在場媒體自我介紹稱：「平時都有出嚟採訪，採訪過劉青雲，演藝學院畢業，由老師提名參選。今次參選想睇到唔同嘅自己，平時彈鋼琴多。」

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劉詩昆愛徒

從她的個人IG所見，原來Nicole是鋼琴大師劉詩昆的學生，並上載多張與大師的合照，而且更是到劉府作客甚至表演，相信其音樂技藝已盡得師傅真傳。

另外，從IG相片所見，她住豪宅內，客廳放置三角鋼琴並享敵海景，而且平時用不同款式的名牌手袋，生活相當富貴。日常打扮傾向韓風，甚至穿仿韓國的校服拍攝。

至於Nicole報稱是娛樂記者，在IG上載在今年今像獎中圍訪影帝劉青雲時的工作照，更高興地寫道，劉青雲在答她的提問，令她感到非常興奮。

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記者：游艾維、陳曉柔

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