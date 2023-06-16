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【特首政策組】經濟發展專家組談金融、零售、稅收等　郭基煇：成員可暢所欲言

政治 16:08 2023/06/16

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特首政策組專家組今早完成第一節的全體專家分組會議。（特首政策組圖片）

特首政策組專家組，今日分組舉行首次會議，首節會議涉及經濟發展，多位專家組成員形容會議氣氛良好，成員可暢所欲言，會後亦可書面提交意見，專家組樂見政府願意吸納不同意見。

上午出席經濟發展專家組會議的包括恒地聯席主席李家誠、新地執董郭基煇、友邦保險區域執行總監容永棋等。

李家誠會後透露，議題涵蓋金融、零售等的短中長期發展。他認為政府願意吸納不同意見是好事。至於下次會議時間則未有通知。

郭基煇：政策具前瞻性  未必一時三刻有成果

郭基煇表示，會上每個專家就專長範疇發言，會議談及國際金融中心、離岸人民幣中心、搶人才、稅收政策、科技創新、北部都會區發展等。他認為，政策組要有前瞻性的政策研究，未必一時三刻有成果，因為很多政策可能未成熟，需要繼續調研、論證及溝通才能夠執行，「我覺得我們要給予耐性。」

龔永德：大家都對香港發展有信心

容永祺則形容，新一屆政府展現新氣象，帶動香港融入國家發展大局，即使應對國際複雜的形勢，解決社會問題，都有前瞻性以及積極性。至於會議內容，他表示，互不引述。

稅務學會前會長龔永德透露，每人有5分鐘發言時間，大家都對香港發展有信心，認為「政府真係做緊嘢」。他指出，「一帶一路」、金磚五國市場大，有很多發展機會，如果香港做好，發展將會十分正面。

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責任編輯：趙居逸

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