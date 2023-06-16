【開心香港】「樂聚維港嘉年華」7.8起五個周末舉行　20場音樂會6.27起搶飛

▲ （旅發局提供）

為響應「開心香港」活動，香港旅遊發展局7月8日起，一連五個周末的晚上，在灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」，一共舉辦20場水上音樂會、街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香江」水上煙火版，全部免費入場。 當中音樂會5萬張門票將在6月27日（星期二），以及7月17日（星期一）分兩輪，於旅發局電子平台免費發放。

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「樂聚維港嘉年華」一連五個周末共10天，晚上6時至11時、於灣仔臨時海濱花園一帶舉行，佔地逾3萬平方米。

維港水上音樂會

5個星期音樂會每將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯 」及「電音狂熱」五大主題。逾40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場，包括本地樂壇天后陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk；內地樂隊 Project Ace 、 「OST 女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王Hush、創作歌手 YELLOW 黃宣；泰國新星 TYTAN 及南韓饒舌歌手 Reddy 等，表演流行音樂、搖滾樂、電音等音樂風格。

每場音樂會預料容納2,500名觀眾參與，當中8成為市民。音樂會現場沒有劃位及不設坐位，門票將在6月27日（星期二），以及7月17日（星期一）分兩輪，於旅發局電子平台免費發放。市民即日起可於Discover Hong Kong網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票，即每場一套兩張門票。數量有限，領完即止。入場時出示門票上的QR code作為掃描之用，每個QR Code只限一人使用，只可使用一次。

即看各歌手表演時間表及領取門票的步驟：

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街頭表演

表演由25支來自本地及海外的隊伍組成，每周以一個主題作街頭演出，包括歐陸式的雜技和雜耍、森巴鼓樂、功夫和扯鈴表演。當中前澳洲藝術體操冠軍選手利用LED呼啦圈表演；以非洲森林大象為藍本的大象藝術裝置，首度在港展示；糅合傳統舞獅與 LED 燈效的醒獅團。

極限運動表演

極限運動陸續列入奧運比賽項目。旅發局在嘉年華設立戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車（BMX） 與滑板的頂尖好手，包括14歲的國家隊滑板選手陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度的花式。

活動亦邀請了奧運霹靂舞港隊成員曾子驊，以及本地霹靂舞舞團Good Job Brother及香港首個少兒街舞團Funky Heroes表演。

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「幻彩詠香江」水上煙火版

由7月8日起一個月，每晚8時上演的「幻彩詠香江」會加強燈光效果。而在嘉年華舉行的10天，更會增設水上煙火特效。

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記者：陳麗娜