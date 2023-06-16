【政府聲明】港府反駁《2023年美國販運人口報告》涉港評估　斥美忽略港努力及成果

▲ 外交部駐港公署促美停發荒唐報告。（資料圖片）

特區政府今日發聲明反駁美國國務院《2023年美國販運人口報告》中關於香港的評估，形容是毫無實施根據的評論。「在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何迹象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。」

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外交部駐港公署促美停發荒唐報告

外交部駐港公署則敦促美方停止發布「滿紙荒唐」的報告，指美報告把人權當作「污名工具」，充滿政治偏見。

港府發言人指出，港府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口，和加強對在港外籍家庭傭工（外傭）的保障和福祉方面投入了大量資源，例如政府於2018年3月成立一個高層次的「打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工督導委員會」，並制定《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》，該計劃中的措施全面並具針對性，涵蓋受害人識別、調查、執法、檢控、保護和支援受害人、預防，以及與不同持份者的合作。該計劃中所有措施已於2019年年底全面落實。

發言人續指，2022年，約1200名特區政府的前綫人員接受了有關反販運人口的培訓。另一方面，於大約7600次的初步識別審核中，破紀錄地識別出32名販運人口受害人，足證特區政府販運人口受害人識別機制的成效，以及香港絕不容忍販運人口的態度。

外交部駐港公署發言人引述美國務院估計，每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口多達10萬人，指美國才是世界頭號人口販運大國。「無論美方如何掩飾，都洗刷不了自己奴隸貿易國的歷史原罪。」認為美方應當用其吹噓的「最高標準」審視自己，而不是對別人評頭論足、攻擊抹黑。

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責任編輯：林曉君