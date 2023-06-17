【姊弟情深】重度腦癱男子博士畢業感謝姐姐陪讀30年　姐姐籲外界勿以悲情來看待姊弟情

▲ 重度腦癱男子博士畢業，感激姐姐陪讀30年。

人生路崎嶇不平，堅韌不拔，定能到達彼岸。日前台中市亞洲大學舉行畢業典禮，其中一名博士畢業生是罹患極重度腦性麻痺（俗稱腦癱）的，他借助「外骨骼機器人」的幫助而「站起來」領獎。堅強不屈的背後，揭露了一個令人感動的故事，原來在他30年的讀書生涯中，都是姊姊一直在無間斷的照顧及伴讀。

最新影片推介︰

綜合台媒報導，博士畢業生名陳銘哲，他的大姊姊比他年長5歲名陳秀玉。陳銘哲因患上極重度腦性麻痺的關係，除了生活不能自理，連特殊學校也未能入讀，所以一直待在家中沒有上學。到他15歲那年，姊姊陳秀玉當時就讀大學二年級，他忍不住問她，「為什麼我不能去上學？」

其後，陳秀玉終於幫弟弟找到合適的學校，也便開始了長達30歲年的伴讀生涯。由讀國小、國中到高中讀夜校，陳秀玉是每一刻也待在陳銘哲的身旁。試過上堂的課室在3樓，也是她揹著弟弟走上每一級梯樓。

此外，陳秀玉對陳銘哲的照顧也是從不間斷，好像每天花2小時餵弟弟吃飯﹑每隔1、2小時便助他活動肌肉以避免長出壓瘡。

在弟弟快要大學畢業那一年，陳秀玉問道，「你應該讀完大學就好了吧？」陳銘哲聽後其實不樂意，過了幾天後才忍不住問姊姊：「我成績那麼好，為什麼不能讀研究所？」陳秀玉見弟弟有如斯決心，於是便讓他去報考試一試，殊不知他真能考上亞大數媒研究所，更一直走到今天讀博士的路。

對於陳銘哲有今日的成就，陳秀玉認為都是憑藉弟弟的努力，自己只是給予生活上的協助而已。她表示，並不希望外界抱有「應該把博士學位獻給姊姊」的概念，她更不想大眾用「悲情」的心情去看待兩人的姊弟情。

陳秀玉憶述，在她5歲那年，她看到弟弟在醫院兒童加護病房﹑被插滿管的畫面，令她感到好心痛，也畢生難忘。她當時告訴自己，「如果他能夠活下來，一定要當一個好姊姊。」所以如果能助弟弟發揮自己所長，她一定會盡自己所能。

今次的頒獎禮，陳銘哲更榮獲「校長特別獎」，而台中市長盧秀燕還特意錄製了一段祝賀詞給他。事後，陳銘哲驚喜的表示沒想過會得到「盧阿姨」的祝賀，「好驚喜！感到受寵若驚。我雖然沒有見過盧阿姨，但謝謝她對我的肯定。」對於未來的前路，陳銘哲希望從事網頁設計工作等。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳