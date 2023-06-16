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【闊別四年】168支隊伍參賽 赤柱國際龍舟賽6.22啟航

休閒消費 16:58 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

闊別四年，全城熱切期待的體育盛事「赤柱國際龍舟錦標賽 2023 」強勢回歸！賽事將於 2023 年 6 月 22 日端午節正日在赤柱正灘舉行，由香港永明金融有限公司冠名贊助。今年預計有逾 168 支來自香港及海外的隊伍，吸引超過 5,000 名龍舟選手參加。

在赤柱居民會鼎力支持下，今年活動以嘉年華形式舉行，設有多款精彩互動遊戲和活動，費用全免。無論大人、小朋友都可盡情玩樂放電，絕對是假日好去處！

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【TOPick診症室】眼痕生眼挑針恐是蟎蟲作怪　醫生列5大不良習慣致反覆發炎

是次活動包括趣味遊戲攤位，有新奇好玩的互動遊戲、臉部彩繪和影相打卡位，適合一家大小，更有機會贏取小禮物。活動十分注動環保，現場設有免費水站，提供免費水機，鼓勵市民自攜水樽，減少浪費，該公司亦聯同專注環保教育的本地非牟利機構「綠惜地球」推出減廢措施，旨在宣揚源頭減廢的重要性，同時提升大眾對回收的意識。

今年賽事將於 6 月 22 日端午節正日在赤柱正灘舉行，預計逾 168 支來自香港及海外的隊伍。

該金融公司首席市務總監陸啟昌表示：「龍舟競賽既刺激又具挑戰性，是一項講求意志和團隊合作精神的體育運動，這與我們公司秉持的核心價值一致。我們希望通過支持這項別具意義的體育活動，與市民攜手提倡可持續發展，鼓勵大眾建立健康生活模式，致力凝聚力量，履行我們幫助客戶建構健康生活的使命。我們再度與『綠惜地球』合作，支持綠色生活。」活動免費入場，歡迎市民踴躍參與，前來觀賞現場賽事，為龍舟選手打氣。 

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