【操守培訓】教育局推教師價值觀培訓資源套　列舉校內外負面行為不應隨意叫學生花名

▲ 教育局加強在職教師培訓。(資料圖片)

教育局推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源，套用4宗個案情景列舉教師負面行為，包括校內及校外，以鞏固教師的專業價值觀和操守，及促進教師反思如何立德樹人，展現其專業角色。個案中有教師跟隨學生以花名稱呼某同學，局方形容是作不良示範。

教育局昨推出的學校培訓資源套，提供數個情境，建議學校管理層選取所需個案並引用實例，與教師討論，完成3小時培訓活動。其中一個情境，教師陳老師以花名「鵪鶉」稱呼一名學生，認為叫學生花名能拉近師生關係，但涉事學生聽到後錯愕不已，怕被人取笑。局方分析指，該做法忽略學生感受，亦起帶頭作用，使其他學生仿效。至於是否容許學生叫教師花名，局方認為作為教師應秉持專業形象，以身作則，不應隨意叫他人花名，亦不應讓學生以花名稱呼自己，應教導學生尊重別人。

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另一情境中，教師室在網上留意到學校附近的茶餐廳老闆接受訪問時，指摘年輕網民言論「過咗火」及「希望他們唔好亂鬧人和搞事」，教師遂以粗口留言呼籲抵制，獲眾多學生響應支持。局方分析稱，內容以偏概全、粗鄙庸俗，有違社會對教師的期望及信心。教師需要為自己社交平台的帳戶負責，即使是「私人」或「朋友限閱」，都要秉持專業操守，發布恰當的內容。希望教師規行矩步，提醒教師校內外的言行「均影響公眾人士對學校團隊的評價」。

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亦有情景教師與男女學生逐一搭肩合照的情境，局方指個案中教師對師生關係敏感度不足，又說當學生單獨邀請合照時，教師應考慮雙方身份和場合，自行判斷合照舉動是否符合教師身分，並在拍攝合照時「自覺地保持適當的社交距離及端正莊重的儀態」，免引人誤會。

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去年《施政報告》稱教育局會從入職、操守和培訓多方面加強教師管理，去年底亦已推出《教師專業操守指引》。據現行安排，在職教師須於每3年周期內參與最少6小時「教師專業角色、價值觀及操守」的專業發展課程或活動。

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