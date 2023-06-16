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【國泰航空】國泰10月起優化機師薪金計算方式　薪金將於實際及設定飛行時數取較高者計

社會 16:48 2023/06/16

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國泰10月起優化機師薪金計算方式，薪金將於實際及設定飛行時數取較高者計。（資料圖片）

國泰今日（16日）表示，將會由10月開始調整機師薪金的計算方法，機師執勤的所有航班，其飛行時數薪金將比較原先在更表上設定的飛行時數，及實際飛行時數，兩者中取較高者計算。

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國泰解釋，航空機師的薪酬架構由底薪、津貼及飛行時數薪金組成。今年年初已將所有機師的底薪及完成飛行時數目標的薪金上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼。但國泰航空定期與機師同事保持緊密聯繫，因應這些交流及最近就薪酬待遇的檢討，國泰決定優化飛行時數薪金計算方式。而由於此項新安排排涉及電腦系統的更新， 所以將於十月份的機師更表開始生效。

航務董事甘沛思機長表示，此次調整將為機師就薪酬提供更大確定性。並會繼續檢視機師薪酬待遇的競爭力，並在適當及合乎公司持續發展的情況下作出調整。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA）回應指，改變有關薪金計算方式，對機師收入和提振員工士氣的影響十分輕微。協會認為，國泰在疫情期間大幅削減機師薪金，而在今年1月疫情時，集團進一步削減747名機師薪金10%，令員工失去忠誠度。協會強調，除非國泰開始解決欠缺經驗豐富機師的問題，否則該公司將無法支持香港的復蘇。

國泰早前向機師發電郵，指之前與機管局會面時，對方反映部份國泰航班滑行時，其速度明顯較其他航空公司緩慢（considerably slower speeds），憂加劇機場擠塞，有意見批評機師「呃鐘」，前線則反駁是因國泰強行改為計算實際飛行時數。

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責任編輯：解青羽

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