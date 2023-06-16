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【香港小姐2023】佳麗出招迎戰次輪面試　獨特造型參選港姐出奇制勝【多圖】

娛樂 18:54 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

佳麗以獨特造型參選由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第二輪面試。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》在今天（6月16日）進行第二輪面試，成功入次輪的佳麗由今早開始陸續到電視城。一眾參選港姐的佳麗悉心打扮後現身TVB會見傳媒及參加次輪面試，佳麗們都出盡努力揀選戰衣，打造與別不同的造型。

部分佳麗的造型非常突出，TOPick精選了數位造型獨特的佳麗，讓大家了解其衣著品味。

【香港小姐2023】第二輪面試直撃　一文盡睇今屆參選佳麗【多圖】

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知客風

網紅33以黑色主色配紅色繩結旗袍造型現身，並穿上透明蕾絲襪及黑色露趾高跟鞋登場，全身充滿中國風情的她有如似乎是向酒樓知客致敬。

被問到之前拍片控訴TVB及選港姐如特種部隊的問題，她一概沒有答。至於問她有否帶食物前來時，她則回應：「有。」

【香港小姐2023】趙璧渝妹妹選美晒事業線　趙穎琪為家姐操刀拍《法言人》裸照【多圖】

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休閒風

23歲的Kk以白色上衣配襯粉紅色牛仔短裙，且穿上黑色露趾拖鞋現身在電視城門口。

進入電視城後，她換了白色格仔及長袖牛仔褸，配上更早前穿著的粉紅色牛仔短裙及黑色露趾拖鞋，派心示範同一天的造型Mix and Match。

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暗黑風

內地網紅小白束起高計現身，入膊黑色上身配黑色鬆身裙及黑色Boots。

著重Details的她不但戴上頸鏈及耳環作點綴，手上亦塗上黑色指甲油及戴上飾物及揹上黑色手袋，以全黑造型亮相。

她回應記者表示：「今年特意準備，轉Look再參賽。」

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英倫風

一頭橙啡髮型的佳麗換上黑色單眼上衣配襯紅色格仔百摺裙，並穿著黑色皮鞋及白蟲現身電視城門口，跟現場的傳媒揮手微笑打招呼。

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