【父親節2023】Last call 訂位！3大中菜推介　黑松露烤鴨三食+佛跳牆海斑套餐【內附詳情】

今個周日就是父親節，各位孝順仔女是否已經準備好一頓豐富盛宴為爸爸慶祝呢？還在心大心細的話，不妨考慮以下介紹的幾間中菜廳今年推出的父親節套餐，以最傳統及精緻美味的粵菜慰勞一下勤力工作的爸爸們。

(1) 黑松露烤鴨三食 尖沙咀羲和雅苑

北京過江龍烤鴨名店羲和雅苑2018年落戶尖沙咀海港城，其創新招牌「爆炸糖」北京烤鴨素來深受老饕歡迎。

最近店家推出一系列全新菜式，於尖沙咀羲和雅苑烤鴨坊及東涌羲和小館同步推出。適逢父親節將至，兩分店亦推出多款家庭套餐，以創意烤鴨賀父親節也是個不錯選擇。

一眾新菜式中，首推有尖沙咀店獨家供應的鮮黑松露烤鴨（$888/隻），使用約40天的填鴨製作，處理後要風乾3天。烤鴨程序亦講究，要先入爐烤45分鐘，再回爐多烤5分鐘，務求逼出所有油脂，令鴨皮達致蜂巢效果。

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創意一鴨三食

烤鴨有3款食法，包括有鴨胸皮配黑松露多士、厚切鴨胸肉配沾醬，以及鴨腿肉配旋轉八寶盒，即是有甜麵醬、山楂條等配料，加上為這款鴨而設的特色咯吱盒。

做法是將北京煎餅捲起後切段，再落鍋炸脆，入口脆卜卜，可稍加秘製辣味燒烤粉以饃饃皮包着同吃，一次過品嘗嫩滑鴨腿肉及特色咯吱盒的香脆口感。

而一向走家庭路綫的東涌羲和小館，更特別加入以海味入饌的菜式。推介有分量十足的羲和一品煲（$598），材料有原隻鮑魚、厚身花膠、爽滑海參等，以砂窩盛載，炆扣得入味，夠4人開心share。

兩分店亦同步推出4款家庭套餐，2至8人享用由$788至$3,988不等，除可品嘗馳名烤鴨，還有冰鎮磯煮鮑魚、黃扒魚肚、四川水煮魚等菜式，兼送紅酒、啤酒或汽水，最適合慶祝父親節。

羲和雅苑烤鴨坊

地址：尖沙咀廣東道3至27號海港城海運大廈2樓OTE 203號舖

電話：2157 3128

羲和小館

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖

電話：2382 8233

（2）eShop訂優惠高達$1,400 九龍酒店龍逸軒

九龍酒店的中菜廳龍逸軒，今年推出兩款分別集合了海斑及鮑參海味的豪華父親節精選套餐。

其中「父親節精選菜譜A」套餐，主打迷你佛跳牆及海斑兩食，連甜品共有9道菜，4位用$2,688、6位用則$3,888，於eShop訂購更可享優惠價$2,288及$3,288，須於兩天前預訂。

套餐中首推菜式有迷你佛跳牆，是以鮑魚、海參等多種名貴食材製成，口感豐富，色香味俱全。海斑兩食中的玉樹麒麟斑，就選用重達30斤的花尾躉，肉質實淨彈牙，配上雲腿、時菜蒸煮，盡顯鮮味。

而大紅袍煙熏脆皮龍崗雞，則用上頂級大紅袍茶葉煙熏，火候要控制得精準才能達致皮脆肉嫩，兼帶有陣陣茶香。

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「父親節精選菜譜B」就較適合大家族享用，10至12人用$9,688，經eShop訂購可享優惠價$8,288。連甜品共10道菜，先有燒味大紅香芒乳豬件。

乳豬是在自家工場即燒，新鮮皮脆，搭配微酸的香芒更開胃。主菜則有fusion的芝士波士頓龍蝦天使麵），龍蝦以芝士醬汁烹調後，濃郁香滑，可盡情體驗海鮮的鮮甜味。

龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店2樓

電話：2734 3722

訂購網址︰https://eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh/loong-yat-heen

(3) 米芝蓮2星新餐單 瑞吉酒店中菜廳潤

今年首次獲得米芝蓮2星的香港瑞吉酒店中菜廳潤，其行政中菜總廚洪志光最近推出全新餐單「納新鼎食」，共有8道創新菜式。

當中亮點包括有洪師傅將蠔仔粥，以及炒銀針粉兩道經典菜式巧妙結合成的鮮魚湯家鄉蠔仔銀針粉（$298），以手工製銀針粉配搭本地新鮮蠔煮成的湯，鮮甜味美。

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酸辣脆牛筋（$328 /4件）是洪師傅的創意之作，他將經滷汁燉煮後的牛筋，夾在兩片脆片窩夫中，並搭配酸辣醬汁，惹味開胃。

陳皮蜜燒龍穿鳳翼（$168）靈感則來自傳統糯米釀雞翼，將釀有龍蝦的雞翼以蜜糖烤兩次，再撒上陳皮碎，甜中帶幾分清新，用來孝敬爸爸是不錯選擇。

潤

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

電話：2138 6808

記者︰黃依情