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【公屋出售】房委會通過將出售租置計劃回收單位恆常化　擬今年中接受申請

社會 17:03 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會今日（16日）通過恆常化出售租者置其屋計劃回收單位。

房委會指，過去兩次的租置計劃回收單位銷售反應正面。經檢討後，決定恆常化出售租置計劃回收單位，以加快出售租置計劃屋邨未售單位。

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房委會又稱，未來出售租置計劃回收單位時，會將目標買家定為綠表人士、特快公屋編配計劃下合資格申請人。房委會將繼續於居屋或綠置居中，出售租置計劃回收單位。如租置計劃回收單位在居屋或綠置居銷售結束後仍有單位，將在其後的『特快公屋編配計劃』中出售有關單位。」
考慮到成本效益，房委會未來會在租置計劃回收單位達到合理數目後，方在居屋／綠置居銷售計劃中出售租置回收單位。

房委會補充，出售租置計劃回收單位時，會繼續沿用前兩次租置計劃的定價機制和轉讓限制。在整個銷售計劃期間，凍結該銷售計劃中所推售租置計劃單位的定價，不按兩年一度的恆常定價檢討作調整。

新一批租置計劃回收單位將會在居屋2023銷售計劃中出售，暫定於2023年年中接受申請。現時租置計劃單位中，約有32 000個單位（17%）仍未售出，售價由14萬至123萬不等。

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記者：李梓𨭎

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