【香港小姐2023】樂易玲何小慧讚佳麗質素平均　回應被斥選特種部隊

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》次輪面試在今日（6月16日）於將軍澳電視城舉行，一共有50位佳麗會見傳媒。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲聯同香港小姐統疇經理何小慧一同會見傳媒，二人指佳麗的質素平均，又預告下星期或有部份佳麗會見傳媒，詳情有待公布。

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佳麗質素平均

樂小姐認為佳麗的質素平均，「喺上次咁多人中揀出嚟，再見一次，再同佢傾多啲、畀多啲時間佢哋，除咗50個，有幾個都係第一次見，有啲飛唔到返嚟，有啲請唔到假。今次平均學歷OK，好多（身高）都幾高。」

何小慧則指有很多「高妹」，也感覺到她們的素質是很好。樂小姐感覺她們準備得很好、比上一次較悉心打扮。

何小慧透露：「可能會喺22號有一個錄影，到時先再決定（入圍人數）。」樂小姐接著指現時只是會見了約3分1的佳麗，要看分數較高的再作決定。

▲ （左起）何小慧、樂易玲。（陳慧安攝）

佳麗造型妝容有改變

問到有那一位佳麗令她們留下深刻印象，樂小姐稱有部份佳麗的打扮有別於首輪面試，何小慧補充：「有特登租條裙嚟見我哋嘅，好有誠意」。

樂小姐提到曾建議某佳麗不用化濃妝，畢竟對方年紀輕，該位佳麗於今日再現身時，妝容明顯淡了不少。何小慧覺得大家變得更熟，佳麗沒有那麼緊張。

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回應被斥「選特種部隊」

有部份佳麗不懂說廣東話，樂小姐表示大部份佳麗也聽得明廣東話，有一些人是說得不太熟正，並向她們說：「你咁後生，仲有時間，去準備好啲，或者練好啲再嚟報名都得嘅，或者佢哋係入到，但我有提過佢哋。」

另外，參選佳麗Srerria在第一輪面試後，於個人小紅書帳號「33 in HK」拍片，斥大會選香港小姐猶如選「特種部隊」，大感不滿。她提到面試日由早上10時至晚上10時，其間「不吃不喝不能玩手機」。

而Srerria成功晉身第二輪面試，樂小姐表明曾向對方分享：「下次如果你肚餓、想飲嘢，你出聲，我哋有咁多同事喺度，一定會幫你，我睇到你寫嘅嘢，我都檢討咗，都同同事講，叫佢哋得閒問吓佳麗凍唔凍、要唔要飲熱水。」

至於佳麗是否不可玩手機？樂小姐說：「換好衫、著晒泳衣，就真係唔係咁方便，你玩（手機）時隔籬嗰個影咗你咁又點呢？每一個人都有自己嘅私隱。」樂小姐、何小慧也指現階段不會因此而扣分。

另外，有一位手上有紋身的佳麗Gwen未有會見傳媒，樂小姐、何小慧起初指不清楚這件事，後來指有部份人不想出來見傳媒。

記者：游艾維、陳曉柔

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