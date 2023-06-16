【歌迷必看】陳慧琳13個私人手袋太古廣場展出　有一個手袋是Kelly成為人妻的禮物

▲ 太古廣場展出了歌手陳慧琳的13 個私人手袋，雖然部分手袋並不是出自甚麼著名品牌，但每個都附上說明藉此表達手袋對她的重要性。

今天要談時裝，不可以不談手袋，從前手袋只是配飾的一種，是用來配合時裝的飾品，但話雖如此，它卻有著源遠流長的歷史，要了解手袋的前世今生，那就要去金鐘太古廣場參觀由英國著名的Victoria and Albert Museum（V&A）與太古地產合辦的《Bags：Inside Out》亞洲巡迴展，超過240個，年份跨越16世紀至今的手袋，一次為你過盡show眼前。

來自英國的Victoria and Albert Museum在設計和學術界有著舉足輕足的地位，不少當代出色的時裝或設計展覽都由這個博物館一手促成，例如2005年舉辦破盡入場紀錄的《Alexander McQueen：Savage Beauty》等，都是這個博物館引以為傲的得意之作，因此，這一次太古廣場找來V&A合作舉行以手袋為主題的《Bags：Inside Out》亞洲巡迴展，亦被看高一線。

▲ 展覽分為三部分，其中的「地位與身份」找來不少著名人士用過的手袋，當中有Sarah Jessica Parka在《Sex & the City》中用過的Fendi Baguette手袋，這手袋在1997年至2007年間賣出超過60萬過。劇中Carrie於紐約被搶劫，她說的, 句：「它是一個 Baguette﹗」亦成了經典金句。（攝影：黃建輝）

整個展館面積不算太大，但井井有條，展覽主要分為三個部分，包括「功能與性能」、「地位與身份」和「設計與製作」，合共展出的240個手袋，當中由大家熟悉的CHANEL、Dior、到最早源於1533年來自秘魯的手袋都一一落齊，從中既可以看到手袋在設計上的演變過程，同時亦直接反映時代和社會變遷令手袋的用途變得更多元化。

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此外，不得不提的是在LG1樓層設置「手袋收藏」部分，展出了歌手陳慧琳的13 個私人手袋，雖然部分手袋並不是出自甚麼著名品牌，但每個都附上說明藉此表達手袋對她的重要性，這部分是身為她的歌迷們不可以錯過的環節。

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《Bags：Inside Out》展覽

日期：由即日起至16/7

時間：10am - 10pm

地點：金鐘太古廣場Garden Court、LG1層及L1層

備註：免費

記者：何偉雄

