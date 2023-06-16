【災難旅程】飛11小時豪花13萬坐頭等似經濟艙　夫妻怒斥航空公司拒絕回水

▲ 澳洲一對夫妻豪花13萬元坐頭艙由柏斯飛往倫敦，但整個體驗卻似足坐經濟艙。（iStock圖片）

經濟能力較佳的旅客，乘搭長途機時都想升級更好的機艙，澳洲一對夫妻因有家人過身，近日乘搭阿聯酋航空（Emirates）飛往英國倫敦時，決定善待自己，由商務艙升等級至頭等艙，想不到換來經濟艙的體驗，其中丈夫在11小時機程中只能坐著，不能躺下，令他苦不堪言。

綜合外國媒體報道，來自澳洲的夫婦Eamonn和Karen Gilmore在家人過身後，預訂了阿聯酋航空（Emirates）商務艙機票往返澳洲柏斯至英國倫敦，經杜拜轉機。之後航空公司向兩人提供了升級艙等的選項，如果額外支付4,800美元（約3.76萬港元），就可升級到頭等艙。

兩夫妻考慮後決定善待自己，接受了這項方案，最終共支付1.7萬美元（約13.3萬港元）乘坐頭等艙飛往倫敦。

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娛樂系統及座椅壞掉

可是兩夫妻登機後，未能獲得頭等體驗。Eamonn向傳媒作出控訴，在第一程由柏斯飛往杜拜的機程中，他座位上的娛樂系統壞掉，令他被迫使用自己的iPod。而太太的座椅也是壞的，因按鍵失靈導致座椅無法從平躺狀態拉回原位，最後空中服務員要強行把座椅拉回原位，但座椅不能再變動，變相妻子在11小時機程中只能坐，不能躺下。

兩夫妻抵達倫敦後，有感這次的乘搭體驗極差，隨即聯絡航空公司投訴，並要求航空公司退還從柏斯飛往杜拜的一半旅程艙等升級費用，即是約2,600美元（約2.35萬港元）。Eamonn怒斥自己像花巨額坐在經濟艙，無得瞓又無娛樂。

即使沒有升級到頭等艙，我們也很期待機上的娛樂系統，原本我們在商務艙都可以躺平坐椅！

拒絕航空公司只回贈哩數

在事件發生約6星期後，阿聯酋航空才回覆Gilmore夫婦，並表示抱歉對他們造成的不便，願意向兩人提供免費的10萬Skywards哩數積分。Eamonn對此表示不能接受，並指航空公司太遲回覆，更拒絕退還現金，「我們不想要10萬Skywards哩數積分，因為我們不會再乘搭阿聯酋航空的航班了。」他表示正考慮採取法律行動。

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責任編輯︰王明芳