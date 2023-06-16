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【支持環保】City Super 6月推環保物資包裝 鼓勵顧客「減廢走塑」

休閒消費 17:47 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

以無塑膠、可重用和回收的環保蜂巢紙取代氣泡膠膜，保護玻璃等易碎品。

響應今年6月5日聯合國世界環境日的主題「塑戰速決」(Beat Plastic Pollution)，City Super集團宣布旗下（包括city’super、LOG-ON及Little Mermaid 等）將由6月起分階段推出多項全新「減膠」措施，推廣自備環保袋之餘，還推出一系列環保包裝物料，實行「減廢走塑」。

品牌旗下推出可重用的FSC®驗證森林環保紙製購物袋取代塑膠購物袋、出借可重用保冷劑代替提供冰包及以環保蜂巢紙取代氣泡膠膜包裝易碎品，更採用無塑食物紙以減少使用塑膠保鮮紙包裹散裝肉類及芝士製品。

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減150萬件塑膠製品

另外，店內更新設多功能自助環保站，方便顧客一站式回收發泡膠，可循環使用購物袋及紙箱包裝。集團預計一年將減少高逾150萬件塑膠製品，以減少對環境及生態的影響！與此同時，新措施的部分收益將撥捐予世界自然基金會香港分會（WWF），用作保育及教育用途。小改變，大改善，呼籲大家一起加入「Say No to Plastic!」的減膠行列，實踐走塑生活，珍愛地球。

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City Super集團一直支持源頭減廢，推出多款人氣環保購物袋，積極鼓勵顧客自備袋購物，減少塑膠浪費；集團亦希望為客人提供較為環保且可持續的折衷方案，因此決定由6月起分階段在原有減塑政策上，加推「Say No to Plastic」 一系列全新「減膠」措施，鼓勵重用，以借代取，並為顧客特設便捷的多功能自助環保站，攜手在「走塑」生活上更進一步。

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