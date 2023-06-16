【全民運動】南豐辦「世界之約：約好運動」 於社區策劃連串活動關懷大眾身心健康
休閒消費 18:40 2023/06/16
南豐集團（南豐）社區項目「世界之約」本年度以「約好運動 Sports Date」為主題，重點關注大眾的身心健康。
運動除了可促進健康，亦可提升抗逆能力；為推廣全民運動，「世界之約：約好運動Sports Date」會於南豐旗下的將軍澳廣場、南豐紗廠及啟德AIRSIDE舉辦「約好運動會」與眾同樂。
從3月起，「世界之約：約好運動 Sports Date」於多個社區策劃連串關懷不同界別人士身心健康的活動，包括探討打工仔精神狀態的「南豐紗廠：失敗同樂會」、與銀髮族及家庭共同學習良好健康姿勢的「將軍澳廣場：姿整俱樂部」等。
除此之外，世界之約亦夥拍多個運動組織，舉辦球衣製作工作坊；又與社區連結，製作香港情緒地圖，邀約大家「為自己與美好相約，為萬變的世界作好準備」。
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責任編輯︰陳珈希