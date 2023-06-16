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【全民運動】南豐辦「世界之約：約好運動」　於社區策劃連串活動關懷大眾身心健康

休閒消費 18:40 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

南豐集團（南豐）社區項目「世界之約」本年度以「約好運動 Sports Date」為主題，重點關注大眾的身心健康。

南豐集團（南豐）社區項目「世界之約」本年度以「約好運動 Sports Date」為主題，重點關注大眾的身心健康。

運動除了可促進健康，亦可提升抗逆能力；為推廣全民運動，「世界之約：約好運動Sports Date」會於南豐旗下的將軍澳廣場、南豐紗廠及啟德AIRSIDE舉辦「約好運動會」與眾同樂。

為推廣全民運動，「世界之約：約好運動Sports Date」會於南豐旗下的將軍澳廣場、南豐紗廠及啟德AIRSIDE舉辦「約好運動會」與眾同樂。

從3月起，「世界之約：約好運動 Sports Date」於多個社區策劃連串關懷不同界別人士身心健康的活動，包括探討打工仔精神狀態的「南豐紗廠：失敗同樂會」、與銀髮族及家庭共同學習良好健康姿勢的「將軍澳廣場：姿整俱樂部」等。

世界之約位於南豐紗廠的織刻生活店將於 6月15日至8月1日開設 「失敗認領所」，細說多個失敗故事，歌手Cloud 雲浩影、YouTuber 童童@小薯茄、歌手 Luna Is A Bep、903DJ阮子健、主持/心理輔導師潘杰寧、香港羽毛球隊代表葉姵延（黑妹）及瑜伽導師Charlotte Lam等，更會展示對他們意義重大的「失物」。

除此之外，世界之約亦夥拍多個運動組織，舉辦球衣製作工作坊；又與社區連結，製作香港情緒地圖，邀約大家「為自己與美好相約，為萬變的世界作好準備」。

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責任編輯︰陳珈希

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