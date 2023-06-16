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【刑事毀壞】警拘5男1女　涉比亞迪展銷廳淋油和撞閘案

社會 17:37 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（曾秋文攝）

警方偵破「比亞迪」展銷廳淋油和撞閘案。新界北總區刑事部署理警司（行政及支援）歐陽德表示，在本周一（12日）凌晨3時30分至4時許，在灣仔、尖沙咀和元朗3間內地品牌比亞迪汽車展銷廳，以及在天水圍的汽車維修中心遭人刑事毁壞。灣仔、尖沙咀和天水圍3處均被人淋紅油，元朗則被私家車撞閘門。

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警方深入調查後，鎖定4輛涉案車輛，包括3輛涉嫌到現場淋油，另一輛則接載撞閘後逃走疑犯。至昨日（15日）開始探員在元朗和屯門展開拘捕行動，拘捕5男1女（34至48歲），報稱任職速遞員、汽車維修和無業，當中5男有黑社會背景，在案中負責淋油、駕駛車輛和安排車輛，6人仍被警方扣查，其中兩人稍後將被控告刑事毁壞。此外，探員尋到3輛涉案車輛，並在車內發現油漬，現正作進一步化驗。歐陽德指出，調查所得案件並非針對該品牌汽車，事件不排除涉及糾紛。至於涉及私人或公司間糾紛，警方則仍在調查，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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