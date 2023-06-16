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【腦膜炎】46歲男子染侵入性腦膜炎失去知覺送急症室　目前情況穩定

社會 17:50 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

衞生防護中心今（16日）指，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。這是由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播的疾病。

個案涉及一名46歲男子，他於6月13日被發現失去知覺，送往瑪麗醫院治療。臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人現時情況穩定。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

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初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。

有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

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記者：李梓𨭎

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