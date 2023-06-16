溫裕紅不敵癌魔離世今日設靈　生命鬥士遇困難勇敢面對

曾參演《巴不得媽媽...》、《仁心解碼II》、《使徒行者》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》等TVB劇集並有亮眼表現的資深藝人溫裕紅（Esther）於5月19日離世，終年53歲。今日（6月16日）於九龍殯儀館設靈，治喪委員會代家人發悼文：

感謝傳媒及各界朋友對溫裕紅（Esther)的關心及報道，由於Esther家人的意願，希望喪禮能夠低調進行，只供親友參與，並不對外公開，敬希見諒，也辛苦大家了。

但也明白到傳媒中，亦有關心Esther的朋友，為方便大家的工作，所以整理好相關資料，並獲得Esther家人同意，向外界透露這位生命鬥士的抗癌歷程。

Esther是於本年5月19日安息主懷，她因患上「子宮平滑肌瘤」不敵病魔而離世，終年53歲。過去三年多，她在抗癌的路並不易走，加上疫情，更使治病路程顯得困難且孤單，但Esther仍然勇敢面對，也從不介意分享抗癌的心路歷程，希望藉自己的見證去鼓勵與感染其他同路人，除了可以倚靠神之外，生命仍是充滿盼望的！

她於2005年患上了乳癌，當時她以樂觀積極去面對，於大半年後抗癌成功。康復後，她常出席癌症病友的活動，以過來人身份幫助及鼓勵有需要的人；之後這十幾年一直正常生活及工作，直至2019年間再做過子宮手術，其後於2021年3月身體不適，同年6月再次進行手術，展開兩年的抗癌之路。

Esther從中學期間活躍於校內劇社，其後在演藝學院受專業訓練畢業，一直從事她喜愛的演藝工作：當中除了擔任資訊節目主持工作以外，亦參與劇集演出，廣為觀眾認識的有電視劇：《巴不得媽媽...》中飾演男性化的「魯玉芬」、《仁心解碼II》中飾演「黎繼鵬太太」一角。

即使癌症再次來襲，她仍然勇敢積極地迎戰。當她知道自己時日無多，她心願是讓更多人可以認識神，特別是他的家人和朋友，希望將來在天家可以再相聚！在牧師和朋友的協助下，她錄影了見證在佈道會播放，分享生命中基督信仰帶給她的得着和領受。

熱愛生命的Esther，個性堅強勇敢，她曾參加毅行者，也會選擇開電單車代步，她的興趣很廣泛，除了愛打羽毛球行山，也常做義工和佈道工作，用自己癌病的經歷去激勵同路人；而每每遇到困難，她都會勇敢面對。她為人低調，除了醉心演藝工作，向來都不甚喜歡宣傳自己和提及私人生活。

最後，Esther已活過她獨有的豐盛人生，完成在世上的任務了，希望大家用懷念Esther的演出來懷念她，以及她對生命的熱愛、她的勇敢、善良和關愛別人的精神。

衷心感謝大家對溫裕紅女士的關愛❤️

溫裕紅治喪委員會

2023年6月16日