【端午節2023】8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜

▲ 今年各大餐廳推出8款新口味糭賀端午節。

6月又是食糭的好時機！還有一個多星期便到一年一度的端午節，最近天氣炎熱，自不然想吃些新口味的糭來刺激一下胃口。一如以往，今年也不乏創新味道的糭，部分更是走養生健康路綫，不妨參考一下。

(1) 三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糭

唯港薈行政總廚何偉誠師傅向來有榴槤王子美譽，特別於今年推出榴槤咖央醬糯米糭，外形更如粒骰仔般，四四方方，分別以斑蘭、黃薑及蝶豆花等天然色素，將糭子變成綠黃藍三色，精緻可愛。

糯米是以泰國頂級糯米及香甜椰漿煮成，內有頂級榴槤肉及以新鮮斑蘭汁製成的榴槤咖央醬，香濃馥郁，必成榴槤控大愛。（$238）

(2) 純素臻品新肉絲糭

OmniFoods今年會聯乘台灣蔬食連鎖餐飲品牌「得來素」，推出限定純素臻品新肉絲糭，選用經浸泡、川燙及蒸煮的圓糯米，會更煙韌。

餡料是以OMNI新肉絲取代傳統肥豬肉，加入古早味菜脯、香菇、栗子及得來素秘製伴醬，口感豐富，於Green Common門市及網店有售。（$38）

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(3) 舞茸雜菌素糭、韓式八爪魚泡菜糭

奇華餅家每年都會有新口味糭推出，今年就有純素的舞茸雜菌素糭及韓式風味八爪魚泡菜糭。前者以糯米加入甘栗，再混合秘魯三色藜麥，包裹着舞茸、猴頭菇、香菇及雲耳等，口感清爽特別。

而後者的則以酸甜香辣的泡菜配上惹味八爪魚，加上混有韓式辣醬的糯米，份外惹味。由即日起至6月22日於全綫分店購買任何糭或禮券滿$100，即送$20現金禮券一張。（每款$72）

(4) 遠年陳皮豆沙蓮子紫米糭套裝

米芝蓮星級粵菜明閣今年有全新的遠年陳皮豆沙蓮子紫米糭套裝，點心部主管謝新福師傅精選上等紫米及白糯米，包裹以特選紅豆及遠年陳皮烹調而成的陳皮豆沙餡，並加入飽滿白蓮子。

糭味甘香濃郁，細滑順口，且清甜不膩。套裝還有兩件小青柑普洱茶，帶陣陣果香，與濃郁紫米糭是最匹配。（$118）

(5) 20年陳皮紅豆沙文冬薑糭

近年著名飲食專欄作家大師姐對養生食材興趣愈來愈濃，尤其是陳皮的功效，更推出不少陳皮入饌的產品。

今年她研發一款新的20年陳皮紅豆沙文冬薑甜糭，以20年陳皮做豆沙餡，糯米更是以馬來西亞名物文冬薑及黑糖醃製，是老薑之王，美味有益。（$218/兩隻）

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(6) 三色有機養生糭

帝港酒店集團Royal Delights(R+)全新的特色三色有機養生糭組合，內有3款素食糭，包括羊肚菌金栗新豬肉糭、玫瑰雲豆冬茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭，是素食人士首選。

其中玫瑰雲豆冬茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭屬新口味，前者以紅腰豆、大紅花豆、大白雲豆、黑豆及白奶花豆這五色雲豆，配搭冬瓜茸及玫瑰醬蒸煮5小時而成，帶陣陣玫瑰香氣。後者以南瓜籽配上陳皮及豆沙，清甜中帶幾分回甘味。（$238）

(7) 麻辣糭

主打四川麻辣美食的餐廳麻辣燙Chilli Fagara，其重慶主廚陳師傅今年特意設計一款麻辣糭，於家鄉重慶汲取靈感，在傳統糯米中加入四川麻辣香料，再配以原隻鹹蛋黃、四川臘肉、新鮮豬肉及雜豆，香辣又惹味。食客亦可以優惠價$248選麻辣糭及陳師傅自家製招牌「麻」或「辣」醬套餐，滋味抵食。（$108）

查詢：Green Common（6450 7605）、大師姐（5131 3230）、奇華餅家（2785 6066）、明閣（3552 3301）、唯港薈（3400 1343）、帝京酒店Royal Delights（2622 6256）、麻辣燙Chilli Fagara（2796 6866）

記者︰黃依情