【輸入外勞】經民聯倡容旅遊業輸入外勞　盧偉國：缺人的不止26個工種

▲ 經民聯旅遊事務委員會今日召開記者會。（戴朗希攝）

港府周二放寬建造及運輸業可輸入外勞，繼香港酒店業主聯會要求容許業界輸入外勞。經民聯今日亦發布「改善旅遊業人力資源」建議書，冀政府為旅遊業推出特別計劃輸入人力，同時協助業界在大灣區內地城市招聘人手等。

經民聯旅遊事務委員會今日召開記者會，指政府為旅遊相關的航空業及客車運輸業輸入勞工，但忽視酒店房務員、旅行社操作人員等。

最新影片推介

政府同時放寬26個工種，可循「補充勞工優化計劃」申請輸入外勞，經民聯主席盧偉國表示，欠缺勞工的行業不止26種，希望政府會繼續正視其他行業的情況。他認為，政府大力輸入建造業和運輸業的勞力，是採取先易後難的做法，因為建造運輸的承建商較有管理能力和資源去招聘大量外勞，包括提供住宿。他希望計劃運作一段時間後，可以增強本地工人的信心，釋除他們對輸入外勞影響本地工人的薪金和工作機會的擔心。

經民聯副秘書長陸瀚民指出，現時本港旅遊業人士只恢復到疫前約6至7成，酒店業更嚴峻，不少酒店只能維持最高6至7成的客房出租率，料酒店業整體欠缺逾萬名員工，主要是前綫員工，當中以房務員最為嚴重。情況直接影響到房間服務及供應，導致房價上升，「過去的五一黃金周，有三星酒店房價飈升至4,000至5,000港元一晚。」

經民聯旅遊事務委員就旅遊業的人力資源規劃向政府提出5大建議︰

（1）為旅遊業推出特別計劃輸入人力

（2）加強本地旅遊業人手的培訓及支援，設立獎金獎勵機制

（3）提供持續支援，讓旅遊業界有足夠資源增聘人手

（4）推動旅遊產業數碼轉型，放寬資助項目和金額

（5）協助旅遊業界在大灣區內地城市招聘人手。

經民聯旅遊事務委員會主席黃進達稱，已將計劃書交予文化體育及旅遊局劉震，期望當局積極考慮業界意見，切實解決人力資源缺乏問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希