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【煽動言論】23歲女生涉2018年發文提港獨　被控煽動准保釋至8月再訊

社會 18:02 2023/06/16

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曾留學日本的23歲女學生涉於2018年至今年在網上發布涉港獨訊息，被控1項作出具煽動意圖的行為罪，今（16日）被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至8月2日再訊，被告准保釋候訊，條件包括刪除社交媒體應用程式等。

被告袁靜婷（23歲，學生）被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2018年9月7日至2023年3月8日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook和Instagram發布、提供及或持續提供陳述、相片及或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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辯方有保釋申請，控方反對。主任裁判官羅德泉最終批准被告以2萬元現金及人事擔保保釋，保釋其間不得離港或接觸控方證人、交出旅遊證件、每周到警署報到2次。被告亦不可作出危害國安行為，包括刪除電子裝置社交媒體應用程式，不得加入超過5人的通訊平台群組等。

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記者：陳曉欣

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