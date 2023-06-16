【​詞彙學習】小朋友詞不達意常說「呢個嗰個」　言語治療師教日常提升詞彙能力

▲ 言語治療師教由日常生活提升小朋友的詞彙能力。（istock圖片）

家長和老師平日與兒童互動時，有沒有留意他們說話時運用的詞彙？

例如當兒童說︰「去嗰度攞……嗰個嘢」、「我要……啡色……好甜嗰個」、「醫生幫佢整番好隻腳」，你是否能準確地明白他/她想表達的意思？

若兒童在表達時會經常使用「嘢」、「呢個」、「嗰度」等代詞去取代具體詞彙、或錯誤地運用詞彙，便可能反映了他們口語詞彙量不足或詞彙尋索速度較慢。

若兒童有以上的表現，成人可用以下方式提升他們的詞彙表達能力。

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初階策略︰在生活化的情境示範運用詞彙

成人在兒童早期的語言發展中，宜取材於兒童的生活經驗，重複示範如何運用口語詞彙，幫助兒童建立基礎。

當兒童想表達但未懂得說出該詞彙時，成人可演繹他們的意思，並介紹具體的詞彙。例如當兒童發出「依依呀呀」的聲音，表示想要牛奶時，成人可立即演繹：「飲『牛奶』！」倒出一杯後，成人再重複示範準確用詞：「斟咗杯『牛奶』。」

​當兒童漸漸熟悉詞彙後，成人應在日常情境為他們提供更多學習機會。例如當兒童在超級市場指著某樣物品說：「我要呢個！」成人便可透過提問，引導兒童準確地運用詞彙表達需要：「呢度有咁多樣，即係要邊樣呀？」兒童想一想，再說：「我要『牛奶』！」

進階策略︰逐步擴展兒童的詞彙網絡

​詞彙學習是一個持續累積的過程。即使兒童進入初小階段時已能運用詞彙組織句子來敍事，他們仍會在生活及課本中持續接觸到大量進階的詞彙（如：改正、消防喉）。明白字詞可組合成不同的意義，才可將進階詞彙運用自如。

因此，兒童除了在詞彙的「數量」上有所增長外，在詞彙知識「質量」方面的掌握（如：詞彙的詞性、類別、特徵等）也相當重要。

詞彙知識示例

「狗」屬於名詞，但同時亦包含許多相關概念：牠是一種「動物」，分為不同的「品種」（如：柴犬、牧羊犬），可以成為「寵物」或「工作犬」等。

成人為兒童引入需要學習的字時，宜多介紹及解釋與該字相關的詞彙，協助兒童建立完善的詞彙網絡，以加強他們文字學習的基礎。

如兒童需要進一步的訓練來提升其詞彙能力，成人可運用不同的詞彙訓練活動，包括按特徵進行分類、比較異同、擴散性/聚歛性命名等。

目標1︰按特徵進行分類

例子1︰請兒童將購物袋中的貨品（如：鮮奶、洗手液、雪糕、薯片、油）分為「要放進雪櫃」及「不用放入雪櫃」兩類。

目標2︰擴散性命名

例子2︰順應課堂中「玩具」的話題，請兒童盡快憑空地說出多個例子。參考答案：積木、機械人、毛公仔、車……

想了解更多關於詞彙學習的方式及資源，請瀏覽協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃平台

協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期3年的協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃已於2020年8月順利展開，目的為幼兒園至初小在讀寫方面有潛在困難或已診斷爲讀寫困難的學童、家長和教師擫供支援。計劃定期舉行由教育心理學家及資深特殊教育導師設計的「多感官學習法」家長/專業人員培訓工作坊，有興趣的家長或教師可以留意報名參加。網址：https://jc-ireadilearn.heephong.org/ 查詢︰3899 4120 或 WhatsApp 6732 7312

原題為《兒童詞不達意？藉日常生活情境提升兒童詞彙能力》

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撰文︰協康會言語治療師 吳綺雯