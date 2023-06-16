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【香港小姐2023】次輪面試靚女討論度高　北方佳麗決戰港女鬥外貌鬥內涵【多圖】

娛樂 19:31 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》在今天（6月16日）進行第二輪面試。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》在今天（6月16日）進行第二輪面試，部分外貌較標緻的佳麗備受網民關注及討論。

今年有不少來自各地的北方佳麗遠道而來參選，與一眾港女力爭港姐后座，到底最終冠軍誰屬？

【香港小姐2023】佳麗出招迎戰次輪面試　獨特造型參選港姐出奇制勝【多圖】

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FYY師妹

21歲的莊子璇以黑色開吊帶開衩裙配白色尖頭高跟鞋示人，擁有甜美臉孔的她甚有親切感。

她跟16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）一樣修讀營養學，未知能否跟師姐一樣成為港姐冠軍。

【香港小姐2023】第二輪面試直撃　一文盡睇今屆參選佳麗【多圖】

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江蘇網紅

上次以一身Low-cut黑裙出現的江蘇網紅王怡然（Lynn），今天繼續拖喼到場面試。

她今次換上白色幼帶連身裙配珍珠款尖頭鞋現身，手上的「刺蝟」亦成為現場焦點。

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鋼琴老師

26歲的Cindy身穿珍珠帶白色貼身裙出現，並穿著黑色尖頭嘿。

從溫哥華回港的她是一位鋼琴老師，舉手頭足都予人斯文的感覺。

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北京妹子

身高163cm的Zora以白色入膊連身開衩裙，配上黑色露趾拖鞋登場。

來自北京的她曾在理工大學修讀翻譯系。

其餘大熱靚女：

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記者：游艾維、陳曉柔

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