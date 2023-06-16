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【MIRROR成員】教主Anson Lo自家品牌月餅開賣　粉紅奶黃8個裝$659拍得住星級酒店【內附訂購連結】

休閒消費 23:55 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

教主Anson Lo推出自家品牌LOVERAL月餅。（官網圖片）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）繼自家時裝品牌ALLOVER於1月登場後，最近推出另一個全新品牌LOVERAL，而且會率先推出中秋月餅禮盒「ALLOVER The Moon」，各位神徒準備彈藥訂月餅喇！

粉紅奶黃月餅禮盒（$659/8件裝）

LOVERAL成立後的首款產品，就是中秋月餅禮盒「ALLOVER The Moon」。教主話英文的 "over the moon" 有滿足、欣喜的意思，所以「ALLOVER The Moon」既帶著祈盼世界遍布欣喜的願景，也映照著中秋人月兩圓的情懷。

月餅禮盒有3款，包括教主招牌兼最愛的粉紅奶黃月餅禮盒（$659/8件裝）、雜錦月餅禮盒（$659/8件裝），以及傳統蛋黃白蓮蓉月餅 （$629/8件裝）。

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其中雜錦月餅禮盒就包括有粉紅奶黃、焙茶、開心果、傳統蛋黃白蓮蓉奶黃4款口味，而購買每款禮盒均會附送Loveral專屬限定Designer Cutlery刀叉套裝一套。

月餅嚴選來自世界各地的優質食材製造，包括法國忌廉、澳洲牛油、美國及加拿大小麥、伊朗開心果、日本焙茶等，堅持無添加防腐劑，於香港工場製造。

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各款月餅禮盒套即日起可供訂購，雖然月餅禮盒叫價拍得住人氣星級酒店出品的月餅，如每年熱搶的半島酒店嘉麟樓月餅，去年8件裝就賣$628。不過有教主加持，相信也是值得一搶。

訂購連結︰www.loveral.world/zh/collections/frontpage

記者︰黃依情

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