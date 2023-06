【MIRROR成員】教主Anson Lo自家品牌月餅開賣　粉紅奶黃8個裝$659拍得住星級酒店【內附訂購連結】

▲ 教主Anson Lo推出自家品牌LOVERAL月餅。(官網圖片)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)繼自家時裝品牌ALLOVER於1月登場後,最近推出另一個全新品牌LOVERAL,而且會率先推出中秋月餅禮盒「ALLOVER The Moon」,各位神徒準備彈藥訂月餅喇!

▲ 粉紅奶黃月餅禮盒($659/8件裝)

LOVERAL成立後的首款產品,就是中秋月餅禮盒「ALLOVER The Moon」。教主話英文的 "over the moon" 有滿足、欣喜的意思,所以「ALLOVER The Moon」既帶著祈盼世界遍布欣喜的願景,也映照著中秋人月兩圓的情懷。

月餅禮盒有3款,包括教主招牌兼最愛的粉紅奶黃月餅禮盒($659/8件裝)、雜錦月餅禮盒($659/8件裝),以及傳統蛋黃白蓮蓉月餅 ($629/8件裝)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其中雜錦月餅禮盒就包括有粉紅奶黃、焙茶、開心果、傳統蛋黃白蓮蓉奶黃4款口味,而購買每款禮盒均會附送Loveral專屬限定Designer Cutlery刀叉套裝一套。

月餅嚴選來自世界各地的優質食材製造,包括法國忌廉、澳洲牛油、美國及加拿大小麥、伊朗開心果、日本焙茶等,堅持無添加防腐劑,於香港工場製造。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

各款月餅禮盒套即日起可供訂購,雖然月餅禮盒叫價拍得住人氣星級酒店出品的月餅,如每年熱搶的半島酒店嘉麟樓月餅,去年8件裝就賣$628。不過有教主加持,相信也是值得一搶。

訂購連結︰www.loveral.world/zh/collections/frontpage

記者︰黃依情