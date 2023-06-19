【我們的青春日誌】DSE失利無阻追演藝夢　黃進林與鏡對話克服溝通恐懼

▲ 《我們的青春日誌》男主角之一的黃進林，希望未來繼續在唱歌、音樂劇雙線發展，勤力、謙虛、做好自己。

「原來夢想這個字，要由我親手去賦予意義。」這是長壽音樂劇《我們的青春日誌》《尋夢路》的其中兩句歌詞。劇中男主角之一的黃進林（Michael），認為唱這首歌挑戰很大，因為音域又低又高，還要邊踢波邊唱。

但要尋夢想從來不易，黃進林DSE數學「肥佬」，無緣入大學讀演藝學院，一步一步走過來，都是自我增值不放棄的成果。「我知道自己是nobody，所以有機會就要把握。」黃進林說。

眾所周知，現時要入讀大學，最低限度中文及英文都要有3分，而數學也要2分才成，但黃進林就敗在數學手裏，縱使中英也有3分，因為數學不合格，就無緣入大學。

對音樂有興趣的他，於是讀了一年中六，就報讀了演藝學院演藝進修學院（EXCEL）的一年制音樂劇課程，可以取得表演藝術英國國家高級證書資格。後來學校提議如果有興趣想繼續在演藝學院攻讀戲劇藝術學士課程，就要重考DSE，取得數學合格。「我沒有take這offer，因為我對數學有幾大的恐懼。其實現實世界只要計到條數買到，點解要讀到咁深？我小學時候，換了很多補習老師都唔得，一讀數學就很忟憎。」

▲ 既愛音樂劇，又愛做歌手的黃進林，希望能繼續雙線發展，因為他覺得兩個範疇可以互相幫助。（攝影：湯致遠）

DSE的成績的確令到黃進林失去了一些機會，但他願意跟隨自己的心多於腦袋。「我最過不到的心理關口，是別人讀Diploma、讀博士，哪自己是甚麼呢？我會恐懼，會否因為自己成績而無了一些機會呢？」但他一路走來的路並不是這樣。

音樂夢從《油脂》開始

黃進林中學在聖士提反書院就讀，中三那年，本來人生無目標，無特別興趣，成績又不標青。「但同學、老師覺得我把聲不錯，叫我不如試下在這方面發展，於是我報名參加了人生第一次的校內歌唱比賽。雖然無名次，但入到決賽。」他形容那次的經驗好玩、好刺激、好緊張。「我本身是一個很怕羞，怕面對觀眾的人，但那次比賽，同一時間有好多感覺出來。」

中四的時候，學校打算製作音樂劇《Grease》。「本來一開始找另一位同學做男主角，但他不想做，就說不如找Michael，但我當時對Musical完全無concept，後來才知道要記台詞、識跳舞、識唱歌，好困難，但這是遙不可及的夢想。」

難得有表演機會，就算困難也要嘗試，黃進林於是便下苦功翻睇《油脂》的電影、音樂劇，練跳舞、記歌詞。「出來的效果，唱還可以，但演繹就有點像小朋友扮大人般。」

▲ 2013年在學校演《油脂》時，黃進林仍然很年輕。（圖片：被訪者提供）

當上《小飛俠》男主角

黃進林的音樂劇生涯，在演藝學院EXCEL畢業後，繼續發芽。他在機場表演認識了師兄，因此有機會接觸春天實驗劇團，在《小飛俠》飾演主角Peter Pan。「這個有接近百人的演出，小朋友都有70個。我更發現原來我都做到蜈蚣彈，已經成為了我之後casting擁有的技能。」

其實他學過小提琴，也學過結他，但鋼琴及作曲都是自學。2019年第一首派台歌《分開紀念日》，MV中就有他展示自己的琴技，而今年推出的單曲《唯一的回憶》，就是他自己作曲。

黃進林自言深受美國歌手Jesse McCartney的影響。「因為他唱的都是抒情的追女仔歌，而我也喜歡抒情的歌曲，當然學唱歌想追女仔也是其中一個原因。」

照鏡審視自己克服恐懼

在春天實驗劇團，他也有許多其他演出的機會，如《來自廣州的輝煌》、《廣州仔黃霑》、《汪精衞》、《仙樂飄飄處處聞》、《西遊記》、《南北一家親》、《顛覆童話》等，但論到最難忘是《十兄弟》。「我做順風耳，演大喊十的小朋友只有三、四歲，好好玩，而我們十兄弟bonding好好，大家都開始長大，現在還有聯絡。」

不說不知，原來黃進林小時候很怕羞，和人交談是不會望住對方的眼睛，但要走演藝路，少不免要casting，而他一年都有幾十個試鏡的機會。「其實我以前試鏡時連導演也不敢望，但我告訴自己要克服恐懼，不要有太大的距離感，不然導演認識不到真正的我，會阻礙我的發展機會。」

▲ 與結他手郭俊德組成DisCover樂隊，他擔任主音。（圖片：被訪者提供）

他會通過照鏡，對自己說：「你得嘅，你做到嘅！」「與鏡中的自己溝通很重要，審視一下自己，你到底怕甚麼？這樣能夠看到自己的downside，因為騙不到自己。」而音樂劇的確令黃進林變得大膽了。

努力謙虛做好自己

疫情期間，許多人都手停口停，演藝人更加不能倖免，那有心情去看表演。「我當時有做直播，有教大人小朋友流行曲、Musical。雖然我不喜歡教書，但見到學生唱到首歌，也很感動，成功感很大。」

2020年他與結他手郭俊德籌組音樂組合DisCover創作歌曲並擔任主音。「因為自己做音樂好孤獨，有朋友扶持會好玩啲。」幸運地，他們被邀請為香港開電視外購電視劇《東宮》創作主題曲《錯過你》，而《浮塵紀》則成為中國內地電視劇《琉璃》香港的宣傳曲。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 2015年在演藝學院EXCEL讀音樂劇課程。（圖片：被訪者提供） \ ▲ 在機場表演，讓他認識了師兄，因而有機會參與春天實驗劇團的演出。（圖片：被訪者提供） \ ▲ 與70位小朋友一起參與《小飛俠》，從中他學會了蜈蚣彈，成為他擁有的技能。（圖片：被訪者提供） \ ▲ 2019年，黃進林第一首派台歌《分開紀念日》。（圖片：被訪者提供） \ ▲ 春天實驗劇團的《十兄弟》，黃進林飾演順風耳（後左二），與小朋友有開心快樂的回憶。（圖片：被訪者提供） \

「我們是nobody，有機會就要把握，可以這樣說，每一分每一秒都要學習、要謙虛。」機會是留給努力有準備的人。像《我們的青春日誌》已經上演了279場，雖然有3位男主角輪流互補，但黃進林表示，就算對演出有幾滾瓜爛熟都好，表演得多都有「滑牙」的可能。「演員的功課，就是將每一次的演出都當作第一次，所以我表演前的一小時，都會重溫台詞，留意細節位，希望將角色鑽研得更好。」

他希望未來繼續在唱歌、音樂劇雙線發展，勤力、謙虛、做好自己，其他的他就控制不了。「我對於現在有的機會很感恩，因為並不是必然的。我開始明白，就算有Degree、是碩士生，也未必有我今天遇到的經歷，所以是不關乎學業，是自己如何看待DSE這件事。」

記者：何小雲