【體質調查】逾半受訪者不符世衞體能活動建議　多指天氣差疲倦無時間為主要障礙

▲ （左起） 康樂及文化事務助理長(康樂事務) 孔得泉， 全港社區體質調查諮詢委員會副召集人 黃寶基， 社區體育事務委員會主席 容樹恆教授， 香港中文大學體育運動科學系教學 許世全教授， 教育局局長高級課程開發主管(體育) 袁麗芳 (曾耀輝攝)

康文署和社區體育事務委員會於今日（16日）公布全港社區體質調查結果，結果顯示53.8%受訪成年人及66.3%受訪兒童不符世界衞生組織（世衞）建議，分別為每周累積150分鐘或以上，及平均每日60分鐘或以上中等或高強度體能活動。大部分受訪者認為天氣差、缺乏時間及疲倦為參與體能活動的主要障礙。

是次調查於2021年7月至2022年12月期間進行，收集了8,419名市民數據，受訪對象年齡介乎7至79歲，調查分為體能活動及生活方式的問卷調查及體質測試兩部分。結果顯示，7至11歲兒童組及12至16歲青少年組在心肺耐力測試中，較2012年改善了15至23%。而17至79歲成年及長者受訪者，在心肺耐力、肌力、肌耐力及爆發力方面表現亦比2012年佳，惟平衡力較遜色。

調查發現，雖然普遍受訪者的體能測試表現較2012年有所改善，惟所有年齡組別均有逾半受訪者未達世衞訂立的體能活動建議，當中兒童組更高達66.3%，但僅15.7%兒童認為他們缺乏足夠的體能運動，調查亦顯示，兒童及青少年認為天氣差及導致肌肉酸痛為參與運動的主要障礙，成年人則認為缺乏時間及感到疲倦為主因。

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另外，根據世衞亞洲人的身體質量指數（BMI）標準計算，受訪者中有33%兒童、27.7%青少年、34.2%成年男性及23.7%成年女性屬肥胖。亦有31%成年男性及22.7%成年女性患有高血壓。

香港中文大學體育運動科學系教授許世全表示，近年社會運動風氣有所改善，政府和不同機構都有加强宣傳「普及運動」，提高市民的運動意識，加上香港運動員在國際賽事取得佳績，令不少市民受到鼓舞而多做運動。

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記者：李芷玲