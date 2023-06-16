【威院醫療事故】威院早產嬰醫療事故發生至今近９０小時　事故時序一文睇　

威爾斯親王醫院就不足28週的早產嬰兒「斷藥」50分鐘後離世的事故見記者。威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮連同團隊鞠躬道歉。鍾健禮表示，心情非常沉重，院方於臨床情況有缺失，向家屬及公眾致歉。涉事各有2名醫生及護士需休假，醫管局會於8星期內交報告。TOPick整合事故時序，以供讀者參考。

周一 12/6 孕期不足28週的雙生胎兒中其中一個心跳並不正常，決定以緊急手術取出嬰兒搶救。涉事嬰兒心臟跳動功能不全，血壓低，因此需要提供強心藥及腎上腺素。

周二 13/6 凌晨3時 護士調高腎上腺素分量，另一名護士則作監督及複查。醫護人員於調高藥物後，再進行一系列醫療程序。

周二 13/6 凌晨3時50分 注射儀器發出警報，醫護發現腎上腺素未成功注射，即時重啟活栓。

周二 13/6 早上及中午 嬰兒的血壓於重新注藥後3至4小時稍有改善，但下午血壓再度降低，直至下午4時離世。

周三 14/6 威院召開緊急會議，晚上與家屬會面，並於凌晨發出第一條新聞稿公布事件。

周四 15/6 事件曝光，醫務衞生局局長盧寵茂對事件表示痛心。

周五 16/6 威院召開記者會詳細交代事件。