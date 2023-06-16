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【威院醫療事故】威院早產嬰醫療事故發生至今近90小時　事故時序一文睇　

社會 19:59 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

威院行政總監鍾健禮今於記者會交代事件。（陳靜儀攝）

威爾斯親王醫院就不足28週的早產嬰兒「斷藥」50分鐘後離世的事故見記者。威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮連同團隊鞠躬道歉。鍾健禮表示，心情非常沉重，院方於臨床情況有缺失，向家屬及公眾致歉。涉事各有2名醫生及護士需休假，醫管局會於8星期內交報告。TOPick整合事故時序，以供讀者參考。

周一 12/6   孕期不足28週的雙生胎兒中其中一個心跳並不正常，決定以緊急手術取出嬰兒搶救。涉事嬰兒心臟跳動功能不全，血壓低，因此需要提供強心藥及腎上腺素。

周二 13/6   凌晨3時   護士調高腎上腺素分量，另一名護士則作監督及複查。醫護人員於調高藥物後，再進行一系列醫療程序。

周二 13/6   凌晨3時50分 注射儀器發出警報，醫護發現腎上腺素未成功注射，即時重啟活栓。

周二 13/6   早上及中午  嬰兒的血壓於重新注藥後3至4小時稍有改善，但下午血壓再度降低，直至下午4時離世。

周三 14/6   威院召開緊急會議，晚上與家屬會面，並於凌晨發出第一條新聞稿公布事件。

周四 15/6   事件曝光，醫務衞生局局長盧寵茂對事件表示痛心。

周五 16/6    威院召開記者會詳細交代事件。

威爾斯親王醫院兒科部門主管馮麗華交代事故詳情。（陳靜儀攝）

醫管局今舉行記者會。（陳靜儀攝）

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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