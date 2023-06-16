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【教育評議會】6月底推搵工平台幫學校招聘人手　代辦自動配對、篩選條件、面試安排

社會 20:01 2023/06/16

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第14屆教育評議會執委。（楊佩瑩攝）

今屆教育評議會執委推出4個嶄新的項目，包括文化護照、EdConnect搵工平台、華夏教育評價聯盟及幼教交流計劃，提升教育專業水平及學生的文化素質。今年增設會長和榮譽會長，加強新舊班子承傳；另增設普通及附屬會員的免費會員制，鼓勵更多學校同工及教育界人士入會。

教評會副主席陳偉倫校長指出，聘請代課和專科老師是學校最大的挑戰。因此，教評會將於6月底推出EdConnect免費搵工平台，為學校和求職者代辦自動配對、篩選條件、面試安排等工作，協助學校同工求職和代課，幫助學校招聘人手，所有會員均可免費使用平台。

教評會計劃與教育局合辦「文化護照獎勵計劃」，鼓勵中小學生去博物館、藝術館和故宮參觀，提升文化素質。參觀後，學生可在「護照」上蓋印。學生撰寫觀後感和積極參與的學校，更有機會獲頒發獎項。教評會會長何漢權校長表示，計劃最快將於10月全面實行，料派發10萬本文化護照。何會長續說，今年6月教評會與重慶市教育評估院及澳門中華教育會成立「華夏教育評價聯盟」，旨在促進學術交流，幫助評估學校學術水平；成立典禮暨首屆華夏教育評價專家論壇將於本月20日在重慶舉行。

今年教評會與珠海廣州合作推出「穗港兩地幼教交流計劃」，接待廣州約1,000名幼教同工，到訪本港24間幼稚園及參與專家講座。同時帶領本港的幼教同工，到廣州當地幼稚園交流互訪。

普通及附屬會員入會後，可定期透過電郵接收由教評會撰寫的文章，並可平台上閲讀健康和教育相關的資訊。此外，亦可參與教評會的活動，例如內地交流、高質量研討會等。

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記者：楊佩瑩

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