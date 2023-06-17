【住家男人】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

▲ 劉翁自為人父後「浪子回頭」變成住家男，希望陪伴3子女成長，做個善良的人。

「常說人性本善，這句話非常錯，每一個人天生出來的惡根是大過善良。」46歲著名攝影師、導演兼商台DJ劉翁與太太柳瑩育有3子女，形容自己由「王傑變陳豪」的劉翁，自為人父後深明要多陪伴孩子，才能身教他們去感受善良，對抗心魔，「善良無得教，要用很多例子去讓他們感受的。」

劉翁在40歲之前是一名浪子，從沒有計劃要做爸爸，過去20年他沒有養家的包袱，對工作全程投入。他從英國畢業返港後加入雜誌界成為攝影師，影過大量雜誌封面及最少50張唱片封套，「例如早期的張繼聰、謝安琪、陳柏宇、Swing等等，認識了很多朋友，很快樂。我入行第一個遇到的人是葛民輝，差不多有十年，我見他多過見家人，直到現在我們仍是好朋友。」

他最深刻當年與謝安琪在只有20萬資金下去拍攝唱片封套及3個MV，他們膽敢花去大部分資金去訂機票酒店，遠赴冰島的著名景點Blue Lagoon拍攝，溫泉水全是藍色，猶如人間仙境。他有如此膽色，除了年輕「唔識驚」之外，還有感人生脆弱，倒不如專注做自己喜歡的事情，至少人生好玩。

▲ 劉翁感激太太的出現改變了他，讓他由一個浪子變成住家男人。（黃建輝攝）

劉父敵不過金融風暴輕生

劉翁爸爸在1997年金融風暴遭受重創，輸掉身家財產，單位全被沒收，一時看不開自殺走了。劉翁和媽媽頓時墮入顛沛流離的狀態。

每年我生日爸爸都會對我說︰『你要好好照顧媽媽。』想不到那一年所指的，就是以後好好照顧媽媽。我們很徬徨，那一年我只有21歲，正在英國留學，已經無錢讀書，我要留在英國自己賺生活費及學費，直到畢業返港。

年少的劉翁能好好照顧自己，已是媽媽的最大安慰。心痛欲絕的媽媽當時是飛利浦國內廠長，她要留在國內養活自己，能寄情工作療傷也好。劉翁感慨自己由17歲至40歲的母子緣薄，各自為工作打拼，甚少見面。劉母習慣獨立生活，本打算儲錢舖路入老人院，想不到兒子「男人40」會建立一個家，接自己一齊住。

▲ 劉翁認為自己最有價值的東西不是有車有樓，而是陪伴家人的時光。（黃建輝攝）

母子緣薄 遇上太太繼女改變一生

「我和媽媽都很感激Rani，如果沒有她的出現，我不會做爸爸，媽媽都無得湊孫。」在朋友介紹下，劉翁認識了原本從事製衣業的柳瑩（Rani），得悉對方有意搵工，便邀請對方到自己的製作公司幫忙，兩人在公在私都擦出火花，2013年開始交往。

Rani與前夫育有一名女兒洛宜，以前對小朋友零興趣的劉翁，驚覺原來有小朋友如此乖巧。「我剛認識洛宜的時候，她只有幾歲大，好有禮貌，你跟她吃什麼都可以，帶她去任何地方玩也沒所謂，她令我不再害怕小孩。」

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2017年，劉翁與Rani拉埋天窗，並迎接兒子劉晴（SJ）出世。劉翁於40歲榮升人父，徹底改變了生活，要分配時間做湊仔公之餘，更拉近了他與媽媽之間的關係。「媽媽見到孫仔好開心，每天都過來探望我們，我見媽媽這麼辛苦，就叫她不如執幾件衣服過來一起住吧。」以前兩母子每個月只飯聚一次，如今每晚一起吃住家飯。

「我最喜歡嫲嫲！平日經常攬嫲嫲錫嫲嫲，或者講I Love You。」現年6歲的SJ被問到「最喜歡的食物」時，就答自己最愛攬啜嫲嫲，相當可愛。平日全靠嫲嫲帶他上學、上游泳班、打乒乓球、學羽毛球、學英文數學，難怪兩嫲孫的感情滿分。

▲ 仔女都好黐爸爸。（黃建輝攝）

「懶爸爸」遲開工 陪仔女聊天

劉翁笑言從未見過媽媽如此快樂，「她是上個年代的人，都是辛苦命，但愈辛苦愈開心。」劉翁和Rani於2020年再誕一女劉一言，劉母要幫手湊兩個孫更加開心。看到這裏，別以為劉翁夫妻放手不理孩子，只要不用工作，他們每天都會親自照顧，陪玩、陪笑、陪吃。

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「我很懶散的，但這反而給我很多空間去跟家人相處。」劉翁看過一些文獻，指早起床的人才是社會棟樑，「打個比喻，Steve Jobs、Bill Gates、奧巴馬都是清晨5時起床，然後去健身等。我心想，糟糕了，我很晚睡，早上11時前都不會開會，在家都拖延到2、3時才去工作。」這個時間表，劉翁反而可在中午陪子女吃午餐，聊到天南地北，在劉翁眼中這才是有質素的陪伴。

我最有價值的東西不是有車有樓，而是陪伴家人，有聊天的陪伴。我發覺小朋友的世界很無邊際，會指著枕頭說是盾牌，這跟我們做創作很相近，就是要打破傳統，尋求新框架。我和小朋友溝通很舒服，可以跟他們想得很遠，聊得很久。

▲ SJ和一言大讚爸爸值99分︰「可以俾我唔瞓覺就俾多1分你！」（黃建輝攝）

身教子女善良對抗人性惡根

在父子父女的聊天當中，劉翁從不講大道理說教，惟會做好榜樣讓孩子感受。「例如我從入行開始就喜歡跟人打招呼，見到陌生人都會點頭，有一日兒子問我為何經常打招呼，我就帶他去暗角說︰『我跟你講個秘密，其實爸爸很喜歡跟人打招呼，但你切記不要跟其他人說。』之後他用凝重的眼神點頭，從此他就開始不停對人打招呼，覺得爸爸做得正確。」

要身教孩子，就要投放時間陪伴他們成長，劉翁最希望子女學做一個善良的人。「常說人性本善，其實這句話非常錯，根本每一個人天生的惡根大過善良，頑皮、恥笑人、沒禮貌是最容易做的。」他認為父母須透過身教和幫助別人，去讓孩子感受何謂善良，以平衡心中的惡魔。

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囝囝改名李小龍 盼做職安真漢子

「我們平日在家最喜歡玩甚麼遊戲？」劉翁問一對子女，他們秒答︰「Hide 'N Seek（伏匿匿）！今日要玩夠12舖！」SJ高呼早前與爸爸去潑水節玩水槍超開心，又常帶他去鴨寮街玩，更連忙向筆者展示他的「玩具」，竟然是一大箱工具與零件，兩兄妹一打開箱玩得不亦樂乎。劉翁一臉認真談兒子的志向︰

他要做職安真漢子，他認為裝修工、維修師傅、拿著工具的才是真男人。去鴨寮街就因為我喜歡，想不到激發了他的興趣。

最近SJ好奇最勁抽的男人是誰，「Google大神」告訴他是李小龍，驅使他決定要做龍的傳人，「我由2023年起改名做李小龍，不姓劉了。」姓氏都改，劉翁坦言無所謂，難得兒子找到自己的興趣。「一個人有熱情很難，有熱情才能克服難關。」正如劉翁現主力做廣告創作，每次遇到的客人、產品、處境也不一樣，他必須保持對創作的熱情，才能咬緊牙關走下去。

▲ 劉翁形容自己40歲迎接兒子後，由「王傑」變成「陳豪」。（黃建輝攝）

感謝太太在公在私成為戰友

但無論有多大的熱情，在職場上往往會被各種問題磨蝕意志。劉翁慶幸自己成為爸爸，因3子女幫助他找到人生另一個情緒出口。「做創作其實很容易牽動到情緒，比如我辛苦做完一件事，但客人不斷更改，你以為改夠，原來去到另一個部門又再改，真的很想哭。」

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年少時劉翁會和客人吵架，現在卻耐性大增，只要回家跟子女玩，一起看Netflix，整個人已經放鬆了，「家庭令我放低了對工作的執著，我還會反過來站在客人的角度去思考。」他又感激工作上有太太分擔，自己的理財觀念是零，全靠太太做財政大臣，並打理一切鎖碎事。兩夫妻每天一起上班下班，是難得的好戰友。

老婆的出現令到我和媽媽的人生變得完整，如果我仍只顧工作賺錢的話，可能會成為我人生一個遺憾。我和媽媽也想不到，我做開王傑，現在竟然變了陳豪。

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記者︰林綺玲