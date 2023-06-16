【威院醫療事故】威院委任霍泰輝何婉霞等7人任分析委員會成員　8星期內交報告

威爾斯親王醫院發言人今日（16日）公布，院方已經委任根源分析委員會，就6月14日公布的一宗重要風險事件深入調查，委員會將於八星期內完成報告並提出改善建議，報告會呈交醫院管理局總辦事處。委員會成員如下：

主席：

霍泰輝教授

香港中文大學醫學院前院長、兒科學系榮休教授及名譽臨床教授



成員：

車錫英教授

香港中文大學那打素護理學院副院長（研究）



莫國和

威爾斯親王醫院醫院管治委員會質素及安全小組委員會成員



李國彪醫生

醫院管理局兒科統籌委員會主席／東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管



何婉霞醫生

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）



陳麗紅

醫院管理局港島西醫院聯網總經理（護理）



陳敏儀

醫院管理局九龍西醫院聯網新生兒護理顧問護師