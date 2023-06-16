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【特首政策組】李家超出席歡迎酒會　指示政策組與專家進行專項交流

政治 22:04 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

李家超出席歡迎晚宴。（李家超FB圖片）

特首政策組專家組今日舉行首次會議，並在會後舉行了歡迎酒會，特首李家超出席並與專家們交流，感謝他們接受邀請成為專家組成員。他期望，各位成員可利用自身在不同領域的寶貴經驗和專業知識，豐富政策組的內部研究角度和內容，並已指示政策組就不同研究議題和相關專家進行深入的專項交流。

黃元山︰不少大忙人專為會議改行程

今日由早到晚主持了三場會議的特首政策組組長黃元山形容，成員反應熱烈，認真準備，不少專家是「大忙人」，仍專誠為首次會議，更改原本行程，亦有專家與會前，已提交書面建議。黃元山透露，專家均認同，實現高質量發展對香港未來極為重要，而來自內地和香港的精英，以不同思維和研究角度的碰撞，對特首政策組的研究充滿啟發性。他續指，專家對香港的未來充滿信心，認為香港的優勢不可取代，即使面對不同社會問題，只要集思廣益，定能找到解決方法。

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責任編輯：趙居逸

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