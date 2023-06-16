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【威院醫療事故】林志釉指事故是疏忽不是意外　前醫學會會長：促醫管局勿包庇涉事醫護

社會 22:53 2023/06/16

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(資料圖片)

威爾斯親王醫院一名孕期不足28週的早產嬰兒，周二凌晨調整腎上腺素藥量時，因活栓被錯誤關閉，藥物無法輸送至病人約50分鐘。威爾斯親王醫院昨舉行記者會。行政總監鍾健禮連同團隊鞠躬道歉，他承認院方於臨床情況有缺失，事件會交由死因庭裁決，亦會於根源事故委員會調查，醫管局會於8星期內交報告。

醫管局表示，涉事的三頭活栓於指引中沒有列明需要被開啟，會作檢討。香港病人政策連線主席林志釉表示，開啟三頭活栓「不用晝公仔晝出腸」，如指指引無列明而無做是脫離現實，對講法感到意外。他指，相信醫管局需要時間才可以了解事故問題。

林志釉指，從目前的資料上，醫護人員於事件上有未盡責的地方，護士管理局的指引列明護士清楚列明，護士注射藥物時需要了解清楚程序，以及觀察藥物對病人的療效。他表示，如果指儀器不夠靈敏度，而令事件很遲才發現是不足夠，「不應該將責任放於醫療儀器當中，從過往事件可見，有些儀器靠唔往。」

他表示，如醫護做足事情事故才發生，才是意外，今次事件不是意外而是疏忽。他表示，今次事件於醫療事故中已算人性化，不過認為醫管局需加強安全觀念，「意識較指引更重要。」林志釉表示，醫管局即使道歉不靠成法律上承認責任，如事故調查顯示醫院的治療期間，不論人及事情造成有病人死亡，醫院原則上需要負責。

醫學會前會長、兒科醫生謝鴻興向TOPick表示，認為醫管局需公布犯錯醫護的名字，否則難以向相關監管機構（包括醫委會或護士管理委員會）投訴專業失德，否則對避免再次出錯毫無幫助，是包庇犯錯醫護。他指，若認為有人有可能違反法例或違反專業守則而不作出舉報，那憑甚麼要我們就懷疑虐待兒童報警，促醫管局作出交代。

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記者：陳展棋 

 

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